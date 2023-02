Danó Anna;

egészségügy;Magyarország;háziorvosok;ügyelet;

2023-02-25 06:05:00

Kórházi orvosokat kérnek háziorvosi ügyeletre, próbálják megtörni a háziorvosok ellenállását

Győr-Moson-Sopronban az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a háziorvosok helyett a megyei kórházzal kötött szerződést az alapellátási ügyeleti feladatok ellátására. Az ügyeleti pont Győrben és Mosonmagyaróváron is a kórházban működik majd március elsejétől. Arra kérik az orvosokat, jelentkezzenek.

Nemcsak rezidensekkel próbálják helyettesíteni Győr-Moson-Sopronban azokat a háziorvosokat, akik az országos kamarai tiltakozás részeként nem hajlandók aláírni az új ügyeleti szerződéseket: lapunk úgy tudja, kórházi orvosokat toboroznak helyükre a pluszpénz és a szabadnap ígéretével. Ez derül ki abból a levélből, amit a Győr-Moson-Sopron megyei kórház főigazgatója és orvosigazgatója írt kollégáiknak.

A levélben azt közlik, hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a háziorvosok helyett a megyei kórházzal kötött az alapellátási ügyeleti feladatok ellátására szerződést. Az ügyeleti pont Győrben és Mosonmagyaróváron is a kórházban működik majd március elsejétől. Arra kérik az orvosokat, hogy jelentkezzenek a feladatra. Az eredetileg 7-11 ezer forintos óradíjat is több ezer forinttal emelték, Győrben 10-12 ezer forintra, Mosonmagyaróváron pedig 12-15 ezer forintra. Az ünnepnapokra járó magasabb díj mellé még „8 óra fizetett szabadnapot” is biztosítanak.

Nem ez az egyetlen módszer arra, hogy próbálják megtörni a háziorvosok ellenállását. Arról csütörtökön a MedicalOnline szakmai portál számolt be, hogy miután egyetlen háziorvos sem írta alá az ügyeleti szerződést, a Győr-Moson-Sopronban megyei kórház rezidensekkel és szakorvosjelöltekkel végeztetné el – „egyelőre csak márciusban” – a feladatot. Lapunk úgy tudja, a kórház szerint a rezidensek önként jelentkezhetnek a munkára, az érintettek viszont azt állítják, a személyes beszélgetéseken egyértelművé tették a számukra, hogy kötelező a feladatot elvállalniuk.

Érdeklődtünk a megyei kórház orvosigazgatójánál: Miután a rezidensek nem végezhetnek önálló orvosi munkát, ki látja majd el az ügyeletük alatt a szakmai felügyeletüket? Önkéntes alapon vagy kirendelés útján kell ügyelniük? Választ nem kaptunk. Az OMSZ-tól arra kértünk választ: Hányan írtak alá a háziorvosok közül Győr-Moson-Sopronban? Valóban szerződtek-e rezidensek az ügyeletekre? Azt írták: „Mintegy 40 orvossal folyik a szerződéskötés adminisztrációja. Amíg nem csatlakozik elég háziorvos, a helyükre jogszerűen más orvosokat, illetve orvosi felügyelet mellett tevékenykedő mentőtiszteket is alkalmaznak a betegek érdekében.”

Közben Szíjjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének elnöke is írt levelet a szakorvosjelölteknek. Ebben arra kérte a fiatal kollégáit,

Ehelyett álljanak ki magukért, a betegekért, a kollégáikért. Arról is írt, hogy az alapellátási ügyeleti szerződések alá nem írása a kamarai nyomásgyakorlás része. A kialakult helyzetre pedig az egyetlen megoldás, ha a kormányzat azonnal tárgyalásokat kezd az orvosi kamara február elején meghirdetett követeléseiről.

Lapunknak Szíjjártó László azt mondta, nincs naprakész adatuk, hogy hányan írnak alá vagy hányan nem, de

A Népszava úgy tudja, hasonló a helyzet Szabolcs-Szatmár-Beregben is, ahol szintén március elsején indulna az OMSZ szervezésében az új ügyeleti rendszer. Ott is kitartanak a tiltakozás mellett, a háziorvosok jelentős része nem ír alá.

Szíjjártó László lapunknak elmondta: – Azt szeretnénk, ha minél több kolléga és a betegek számára is világos lenne: nem arról van szó, hogy a háziorvosok sokan nem akarnak ügyelni, és emiatt helyettünk kellene dolgozni. Mi csupán azt szeretnék elérni, hogy a kormány kezdjen el tárgyalni az orvosi kamarával a követelésekről. Három hete várjuk a kormányzat reagálását. Eddig mindhiába. Ugyan azóta Pintér Sándor találkozott a kamara vezetőivel, de ott csak annyi történt, hogy a belügyminiszter adatokat kért, például arról, hogy miként érinti a háziorvosokat a rezsiválság.