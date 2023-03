nepszava.hu;

2023-03-03 13:14:00

Karácsony Gergely: a budapesti orvosok maradjanak tagjai a MOK-nak, mert a fővárosnak kiemelt partnere marad a kamara

A főpolgármester a kormány ellenében is párbeszédet folytatna az orvosok szakmai képviseletével a budapesti egészségügy átalakításáról.

Arra kérem a budapesti orvosokat, maradjanak tagjai a Magyar Orvosi Kamarának (MOK). A városvezetés továbbra is kiemelt partnerének tekinti az orvosok legjelentősebb szakmai érdekképviseletét – buzdította a fővárosban élő és dolgozó egészségügyi szakembereket Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint annak ellenére, hogy a kormány harcban áll a MOK-kal, sőt hadba indult az orvosok ellen, „közös érdek a kamara bevonása az egészségügy átalakításába.

Budapest vezetője elismeri, a fővárosi önkormányzat jogkörei, lehetőségei erősen korlátozottak az egészségügy terén, mi mégis úgy döntöttek, hogy több lépésben javítják a budapestiek egészségügyi ellátását. Példaként hozta fel a város CT-programját és azt a szakmai párbeszédet, amit a járvány ellen védekezésnél is folytattak. Arra is rámutatott, hogy miért is harcol a MOK ellen a kormány:

Karácsony Gergely arra is figyelmeztet, hogy mindez „kulcskérdés abban az országban, ahol az egészségügyben dolgozók megbecsülésének hiánya, a szükséges döntések elmaradása immár a mindenkinek járó ellátás biztonságát veszélyezteti”. Ezért a szakmai párbeszéd folytatását nem csak az egészségügyben dolgozók érdekének, hanem Magyarországénak, benne Budapestének is tartja.