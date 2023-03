P. L.;

Kubatov Gábor szerint a Fradi végét jelentené, ha a játékosok felének magyarnak kellene lennie

A Schadl-Völner-ügyhöz pedig elmondása szerint annyi köze sincs, mint a kanalasgémek anyagcserezavaraihoz.

A kormánypárti Mandinernek adott interjút Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és a Fradi elnöke. Szavaiból egyebek között az derült ki, hogy a politikus szerint teljesen rendben van, hogy az általa elnökölt futballklubban lassan szinte kizárólag idegenlégiósok játszanak.

A csapatok erejét Kubatov Gábor érezhetően az anyagi lehetőségek felől közelítette meg. A Fradi sikeres szerepléseiről szólva igennel felelt arra a kérdésre, hogy a csapat zsinórban ötödszörre lehetséges magyar bajnoki címe fényében nem jelent-e veszélyt a verseny hiánya, pedig mint fogalmazott, az NB I.-ben van két-három olyan csapat, amelynek az anyagi lehetőségei megközelítik a Ferencvároséit. Ennek ellenére a magyar bajnokság minőségét meredeken fejlődőnek ítélte meg.

Ezzel már csak az a probléma, hogy magyarok egyre kevéssé vannak jelen a magyar bajnokságon, és Kubatov válaszaiból egyáltalán nem úgy tűnik, hogy ezen változtatni szeretne. A Mandiner újságírója felvetette, hogy egyre kevesebb magyar erősíti a keretet, mire a politikus úgy reagált, hogy nincs előjoga a többiekkel szemben a magyaroknak, csak akkor kerülhetnek a kezdőbe, ha jobbak, mint például a marokkóiak meg az algériaiak. „Meg kell értenie minden magyar gyereknek, hogy ha nem ad bele mindent, akkor nem lesz belőle futballista” - közölte. Amikor pedig szóba került a Mi Hazánk javaslata, miszerint előírnák, hogy a pályára lépők minimum felének magyarnak kell lennie, úgy válaszolt:

12 éves Fradi elnöksége legnagyobb eredményének Kubatov Gábor az első El-csoportkörbe kerülést tartja, valamint az Újpest elleni 0-6-os győzelmet. Más sportágakat tekintve pedig a vízilabdások BL-győzelmét, a női kézisek KEK-elsőségét, valamint Kozák Danuta és Liu Shaoang olimpiai aranyait említette. A Liu-testvérek Kínába igazolását illetően úgy vélekedett, későn kapcsoltak, mivel a szövetség nem tudott megállapodni az edzőjükkel, Linával. „Nekünk akkor, abban a pillanatban be kellett volna lépnünk, és azt mondani neki: ha a szövetséggel nem tudsz megállapodni, akkor gyere a Ferencvároshoz, és eddzed itt a Liu fivéreket. Ezzel aztán meg is próbálkoztunk, de már késő volt, ebben látom némiképp a személyes felelősségem” - mondta.

Szóba került ezt követően Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester véleménye, miszerint „nyilvánvaló, hogy ez egy, az adóforintjainkból felpumpált kirakatcsapat, tele olyan játékosokkal, akik mielőtt idejöttek, nemhogy Ferencvárosról, de valószínűleg Magyarországról sem hallottak. És azért attól nem kell hasra esni, hogy közpénzcsilliárdokból összejön az európai középmezőny alja”. Erre ellenérv helyett Kubatov annyit reagált, hogy elképzelése sincs, mire gondolt a kerületvezető, mert nem orvos. Szerinte ugyanakkor nem kizárt, hogy nem csak jobboldalról lesznek Baranyinak kihívói 2024-ben, mert a polgármester „finoman fogalmazva sem egyszerű karakter”. Majd hozzátette, „a Fradi kapcsán egyébként próbáltam vele kiegyezni. Amikor polgármester lett, és elmondta a Groupama Arénában, hogy Fradi nélkül nincs Ferencváros, Ferencváros nélkül nincs Fradi, meghívtam egy kávéra. Leültünk, végigbeszéltük, milyen együttműködési lehetőségek vannak, de sajnos nem jutottunk semmire.” Budapestről egyébként az az általános véleménye, hogy „borzasztó látni, hogy mivé lesz a főváros. Hajléktalanok és kosz a belvárosban, folyamatos dugók az utakon.” Szerinte Karácsony Gergely hatalomra kerülése óta senki nem tud említeni egyetlen konkrét budapesti projektet sem, amire azt mondjuk, hogy na, ez jó volt. Majd közölte, hogy nem szabad gesztusokat tenni a „balliberálisoknak”, mert úgysem szavaznak a Fideszre.

Az interjúban egy kérdés erejéig előkerült a Schadl-Völner-botrány is, és hogy több párttársa mellett Kubatov Gábort is hírbe hozták már az esettel kapcsolatban. Az azt firtató kérdésre, hogy van-e félnivalója, úgy válaszolt: „Nekem biztosan nincs. Annyi közöm sincs az egészhez, mint a kanalasgémek anyagcserezavaraihoz. A hatóságok végzik a dolgukat, ki fogják deríteni, hogy mi történt. Mi biztosan nem akadályozzuk a nyomozók munkáját. A törvényeket be kell tartani, a bűnösöket felelősségre kell vonni. Nem olyan bonyolult dolog ez.”

Végezetül a jövő évi európai parlamenti és önkormányzati választást illetően dollárbaloldalozott egy kicsit, elmondása szerint ugyanis egyértelmű, hogy „a baloldaliak civil szervezetek mögé fognak felsorakozni, ezzel előkészítve a külföldi finanszírozás lehetőségét is.”