nepszava.hu;

Orbán-kormány;per;médiapiac;egyenlőtlenség;hetilap;állami hirdetések;

2023-03-17 15:21:00

Négy hetilap közösen pert indít az Orbán-kormány ellen az állami hirdetések egyenlőtlen elosztása miatt

Azt akarják elérni, hogy a Fidesz ne pénzelhesse tovább a saját propagandamédiáját.

A Magyar Narancs, az Élet és Irodalom, a Jelen és a Magyar Hang közösen beperli az Orbán-kormány kormányt az állami hirdetések egyenlőtlen elosztása miatt – derül ki abból az interjúból, amelyet a Kreatív közölt az akciót kezdeményező Lukács Csabával, a Magyar Hang lapigazgatójával.

Azt, hogy a négy hetilap pert indít a magyar kabinet ellen a médiapiac torzítása és a hirdetések egyenlőtlen elosztása miatt, Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke jelentette be a magyar sajtó napja alkalmából kedden rendezett díjátadón.

Lukács Csaba az interjúban elmondja, az összes hetilapot megkeresték a kezdeményezéssel, ám volt, aki ügyvédjei tanácsára hivatkozva közölte, nem vesz részt. A peren kívül közösen döntöttek arról is, hogy kölcsönös lapajánlókat indítanak, ami már működik is; közös előfizetési lehetőségeket kínálnak kedvezményes áron, igaz, ennek a részletein még dolgoznak, és gondolkodnak egy közös hirdetési értékesítésen is.

A perhez már ügyvédet is találtak, aki Tóth Balázs a Magyar Helsinki Bizottságtól, de eljárást indítanak az Európai Versenyhivatalnál is. A magyarországi bírósági eljárásokkal kapcsolatban „nincsenek nagy reményeik”, de feljelentést tesznek a Gazdasági Versenyhivatalnál is – tette hozzá.

– Nem vagyok naiv, nem számítok arra, hogy ezek után a Magyar Hangot el fogják lepni a kormányhirdetések. De ha azt el tudjuk érni, hogy nem tudják finanszírozni a saját propagandamédiájukat, már az is eredmény. A piactorzítás egyik lába legalább kiesik – fogalmazott.

A Magyar Hang lapigazgatója beszámolt továbbá arról is, hogy nem csak az állami, hanem a piaci hirdetéseket is megszámolták (alapos statisztikájuk van a 2020-as évet tekintve arról, ki, hol és mennyit hirdetett. Ő közel 500 lap 35 ezer oldalát nézte át). Lukács megemlíti, ezalatt felfigyelt négy olyan multicégre, amely a kormányhirdetések gyakorlatát követi. Ez a négy

Beszélt továbbá arról is, hogy a jelenséggel kapcsolatban külföldi tényfeltáró kollégákat is megkeresnek. Eljutottak például egy svájci kollégához is, aki

A Magyar Hang oldalán megjelent magyar nyelvű fordítás ezen a linken olvasható.

Lukács Csaba elárulta, Franciaországban, Ausztriában és az Egyesült Államokban is hasonlóra készülnek,

Ezenkívül kezdeményezik azt is, hogy az Európai Parlament (EP) őket is meghallgassa az európai médiaszabadságról szóló törvény közelgő tárgyalásán.