De mások mellett jól járt a Mandiner.hu és a Bors Online is.
Azt akarják elérni, hogy a Fidesz ne pénzelhesse tovább a saját propagandamédiáját.
Spanyol és dán nyelvre is lefordították azt a kiáltványt, amiben a miniszterelnök a brüsszeli birodalomról ír.
Nem nehéz úgy beúszni a magyar médiacápák látványmedencéjébe, hogy az ország második legnézettebb tévéjének teljes vételárát egy állami bank finanszírozza...
Mától nyomtatásban is elérhető Ómolnár Miklós bulvárlapja, a Ripost. Polyák Gábor szerint a médiapiac mai viszonyait figyelembe véve elképzelhetetlen, hogy üzleti alapú az elhatározás, sokkal inkább, amint az online verzióban, itt is politikai okok állhatnak a háttérben. A szakember szerint csak állami hirdetésekkel maradhatna életképes a Ripost. Emlékezetes, az informálisan a Fidesz-kormányhoz kapcsolt Ripost.hu több ellenzéki politikust is lejáratott, illetve a kegyvesztetté vált Spéder Zoltán sem maradt ki a sorból.
Duplán átverte a magyar választókat Andy Vajna azzal, hogy Romániába költözteti a TV2-csoport legtöbb csatornáját - vélte Ikotity István. Az LMP-s politikus kifejtette, felháborító, hogy a kormánybiztos külföldre viszi a tévét, miközben több milliárd forintot kapott az állami Eximbanktól annak megvásárlására, s a kormány is hirdet a TV2-n nem kevés közpénzért. A spórolás mellett a kormánybiztos új előfizetőket is szerezhet, hiszen Romániában az erdélyi kábelszolgáltatók is átvehetik csatornái műsorait.
Egészen más számmal támadta 2008 végén a Gyurcsány-kormányt a Fidesz, mint amivel most Rogán Antal igyekezett legitimálni az Orbán-kabinet reklámköltéseit. Négy év alatt, 2010-14 között ugyanis 81 milliárd forintot szórt el a kormány állami hirdetésekre, s ebben még nincs benne a tavalyi, legalább 25 milliárdos gigaköltekezés.
Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője arra szólította fel a kormányt, hogy mutassa be tételesen a médiában közzétett és közpénzből finanszírozott hirdetéseinek teljes listáját és az elhelyezések pontos indoklását.
Korábbi szerződések alapján juthat állami hirdetésekhez a kormányközeli Napi Gazdaság. Legalábbis ezzel nyugtatta lapunkat a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár Jánost tegnap arról kérdeztük, ki dönt arról, hogy a nekik kedves napilapban akkor is legyen reklám, ha a Nemzeti Kommunikációs Hivatal csak április végén hirdette meg 25 milliárdos kommunikációs tenderét. A tájékoztatón kiderült, hogy a kormány szerdai ülésén 35 ezer, a közigazgatásban nem vezető beosztásban dolgozó ember béremeléséről döntött, a szociális ágazatban dolgozóknak azonban egyelőre nincs miben reménykedniük.
Nem tartozik az állami reklámköltések felett diszponáló szuperintézmény hatáskörébe a kormányzati reklámkampányok tervezése és lebonyolítása - derült ki a Nemzeti Kommunikációs Hivatal lapunknak adott válaszaiból. Noha az újabb kormányzati médiahadjárat áráról és részleteiről nem tudtak felvilágosítást adni, az kiderült, hogy az NKH már dolgozik, méghozzá 21 alkalmazottal, az idén 440 milliós költségvetéssel.
Figyelmeztetés a baráti cégeknek, a többi piaci szereplő bizonytalanságban tartása - ezek lehetnek az állami hirdetési piac központosításáról hetek óta keringő hírek valódi céljai, miután sem most, sem korábban nem erősítette meg egyetlen kormányzati szereplő sem a holding létrehozásának szándékát. Pedig piaci szereplők 2014-re láttak esélyt az évek óta csökkenő reklámpiac lassú növekedésére.
Az elmúlt tíz évben egyetlen esztendőben sem költött reklámokra évi 40 milliárd forintot az állam. Lapunk több elemzést is vizsgálva arra jutott, hogy az elmúlt napokban a sajtóban a tervezett Nemzeti Kommunikációs Ügynökség kapcsán felkapott összeg nem felel meg a valóságnak. 2012-ben a teljes magyar médiapiac a 20 milliárdnyi állami reklámbevételhez sem jutott, és bár frissebb adataink nincsenek, egy év alatt ez az összeg aligha duplázódott meg. Ám 2010 óta jelentősen átalakult az állami hirdetések felvevő piaca: az RTL az egyik legnagyobb vesztes.
Már fel is felfüggesztették a jobboldali médiabirodalomba irányuló állami hirdetéseket, ami nélkül az Orbán-kormányhoz eddig lojális médiumok - például a Magyar Nemzet és Heti Válasz - is pénzügyi nehézségek elé nézhetnek. Állami médiaügynökség jön létre, amely a kabinet aktuális szája íze szerint oszthatja majd a kormányzati és az állami cégek reklámbüdzséjét.