Kisebb az állami torta

Az elmúlt tíz évben egyetlen esztendőben sem költött reklámokra évi 40 milliárd forintot az állam. Lapunk több elemzést is vizsgálva arra jutott, hogy az elmúlt napokban a sajtóban a tervezett Nemzeti Kommunikációs Ügynökség kapcsán felkapott összeg nem felel meg a valóságnak. 2012-ben a teljes magyar médiapiac a 20 milliárdnyi állami reklámbevételhez sem jutott, és bár frissebb adataink nincsenek, egy év alatt ez az összeg aligha duplázódott meg. Ám 2010 óta jelentősen átalakult az állami hirdetések felvevő piaca: az RTL az egyik legnagyobb vesztes.