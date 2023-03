MTI-Népszava;

képzés;Óbudai Egyetem;mérnökök;akkumulátorgyár;

2023-03-21 13:25:00

Az Óbudai Egyetem már képzéssel is támogatja hazánk akkumulátorgyártó nagyhatalommá válását

A speciális szakirányú képzésen még dolgoznak a felsőoktatás szereplői, de új tantárgyat már oktatnak „Autóipari Li-ion akkumulátorok gyártása” néven.

A diákok 2023 tavaszi szemesztertől az angol oktatási nyelvű „Manufacturing of automotive Li-ion batteries, magyarul Autóipari Li-ion akkumulátorok gyártása” elnevezésű tantárgy részeként sajátíthatják el az akkumulátorgyártásban végzendő mérnöki munkához nélkülözhetetlen ismereteket – olvasható az Óbudai Egyetem közleményében. Kiemelték, a tantárgyat jelenleg az egyetem Bánki Donát gépész és biztonságtechnikai mérnöki képzésben részt vevők, az őszi félévtől pedig már a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar hallgatói is felvehetik.

A felsőoktatási intézményben hamarosan speciális szakirányra is jelentkezhetnek a mérnökhallgatók: a képzést a Samsung SDI-vel együttműködve indítják, a gyakorlati ismeretek megszerzéséért az oktatásban szerepet vállalnak a vállalat mérnökei is, valamint ösztöndíjprogramot és szakmai gyakorlat lehetőségét is biztosítanak a gödi gyárban.

Ugyan az Orbán-kormány tagjai többször is megerősítették azt az elképzelést, hogy Magyarország legyen a világ elsőszámú akkumulátorgyártó nagyhatalma, a lakosság megkérdezése nélkül országszerte erőltetett akkumulátorgyár-beruházások ellen az adott településeken egyre nagyobb a helyi ellenállás, és bár a népszavazási kezdeményezéseket szinte mindenütt elkaszálja, lesöpri a hatalom, a napokban Debrecenben a Védegylet és az LMP is megtámadta a Debrecenben megépíteni tervezett kínai akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét, és a Momentum is ez irányban tett lépéseket.