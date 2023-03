Orbán Balázs megvilágította, hogy mi is a baj a svédekkel

P. L.;

NATO;Svédország;Orbán Balázs;

2023-03-24 08:04:00

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy válaszokat követel Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, miért döntött úgy az Orbán-kormány, hogy szétválasztja a svéd és finn NATO-csatlakozás tárgyalását az Országgyűlésben.

Választ Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója adott, Twitter-bejegyzésében ismertetve, mely kritikák is zavarják a kabinetet.

The Swedish Prime Minister is asking what the Hungarian MPs' problem is.



Let me help you understand with some examples:



3 March 2021 – Ulf Kristersson (then leader of the Moderate Party, now Prime Minister):



“For the EU large parts of the job still remain to break the…