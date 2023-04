Gy. D.;

Ausztrália;kormányzat;tiltás;mobileszközök;TikTok;

2023-04-04 09:32:00

Ausztrália megtiltotta a TikTok használatát a kormányzati eszközökön

Sokasodik a hasonló döntést hozó országok száma. A lépés mögött adatvédelmi aggályok állnak.

Számos nyugati országhoz hasonlóan Ausztrália is megtiltotta a TikTok nevű alkalmazás használatát a kormányzati eszközökön – derül ki a CNN beszámolójából.

A tilalmat Mark Dreyfus főügyész jelentette be kedden. Állítása szerint a döntés a hírszerzési és a biztonsági ügynökségek javaslata nyomán született, és a vonatkozó irányelvet „a leghamarabb életbe léptetik”.

Lee Hunter, a TikTok ausztráliai és új-zélandi (ahol szintén ilyen döntést hoztak nemrég) vezérigazgatója közölte, a cég „rendkívül csalódott a döntés miatt”, amelyet szerintük „politikai megfontolások vezérelnek”.

Mint arról a Népszava is beszámolt, nemrég Szlovákiában tiltották meg a kínai tulajdonú videomegosztó alkalmazás használatát a kormányzati eszközökön. Korábban hasonló döntést hoztak az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Új-Zélandon, Norvégiában, továbbá az Európai Parlamentben (EP) és a NATO-nál is. Sőt, egyebek között a BBC is felszólította alkalmazottjait, hogy tartózkodjanak az alkalmazás használatától a céges eszközökön.

A TikTokkal kapcsolatban sokan attól tartanak, hogy a kínai tulajdonban álló cég adataihoz a kínai állami is képes lehet hozzájutni, de vannak olyan aggályok is, amelyek szerint képesek lehetnek az alkalmazás algoritmusát úgy befolyásolni, hogy az applikáció Kína-párti tartalom felé terelje a felhasználókat. A TikTok tulajdonosa, a ByteDance nevű kínai cég tagadta ezeket, egyúttal közölte, eddig sem kapott adatigénylést, és a jövőben is visszautasítaná, ha ilyen kérés érkezne hozzájuk.