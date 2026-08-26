"Médiaelhárítás" is dolga a kormányzati objektumokat védő őröknek

Tévéstábokat, újságírókat kell fürkészniük a kormányzati épületeket őrző biztonsági embereknek, és ha egy is felbukkan a védett objektumok környékén, jelezniük kell – értesült az Átlátszó. Az oknyomozó portál tudomása szerint erről még májusban küldött utasítást a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az érintett ingatlanok recepcióira, illetve az épületeket őrző Valton-Sec biztonsági cég munkatársainak.