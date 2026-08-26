A Tudományos és Technológiai Minisztériumban ugyan sokszoros túlárazás miatt már korábban feljelentést tettek, tovább kutakodva azonban egy a volt kormánypárt és a Kormányzati Szolgáltató Központ közötti gyanús adatfeldolgozási szerződésre bukkantak.
Cserháti Péter kedden Hegedűs Zsolttal, a Tisza párt egészségügyi miniszterjelöltjével együtt látogatott el a Batthyány-Strattmann László Alapítványhoz.
Sinkó Ottó szerint az EU-ból való kilépés bedöntené az országot, a NATO elhagyásának pedig még a gondolata is rémisztő.
A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója közölte, az Egyesült Államok elkezdte megkönnyíteni a polgárháború felé tartó afrikai ország elhagyását állampolgárainak, igaz, nem terveznek külön katonai mentőakciót kimenekítésükre.
Sokasodik a hasonló döntést hozó országok száma. A lépés mögött adatvédelmi aggályok állnak.
Igaz, havi ötmillió forintos fizetés gyógyítja lelki sebeit, és havi 900 ezerért felügyelheti a Rábát.
A pedagógusok tiltakozásának egyik „motorjának” számító szervezet szerint nem tűrhetik tovább a hatalom bántalmazását.
A törvényjavaslatot a képviselőháznak is meg kell szavaznia ahhoz, hogy Joe Biden amerikai elnök elé kerülhessen, ám ezt a még a jelenlegi, a jövő héten véget érő kongresszusi ülésszak előtt meg kellene tennie.
Justin Trudeau kanadai miniszterelnök közölte Doug Forddal, Ontario tartomány miniszterelnökével, hogy „helytelennek” tartja a tervét.
Az ágazatnak a pandémia, illetve a finanszírozási problémák miatt kialakult csődközeli válsága százezrek ellátatlanságával fenyeget.
Megingott a rendszerváltás utáni 18. miniszterelnök pozíciója, s vele a kormányé is. Váratlan fordulat: Florin Citu körvonalazódó bukása mögött saját pártja sejlik fel.
A jogvédők szerint az egyik legnagyobb kormányzati hiba az érintettek bevonásának, tájékoztatásának elmaradása.
Kiállnak Budapestért a Szabad Városok, szombat délelőtt 11-kor tesznek bejelentést Karácsony Gergely Facebook-oldalán.
Az illetékesek már csak a karanténok számának várható növekedése miatt is ajánlják a különféle applikációk letöltését.
Az egészségügyben az életünkért küzdők hosszú távú anyagi megbecsülése helyett egy-egy tál vadétel az új juttatás.
Nem szerencsés, ha az a látszat alakul ki, hogy a kormány azokat a koronavírus-haláleseteket erősíti meg hivatalosan, amelyek valamilyen, a kormányzattól független forrásból előzőleg a nyilvánosság tudomására juthattak.
Az állami egészségügyi intézmények tartozásának kifizetését és áfa csökkentést kérnek a kormánytól.
A szenátus után az amerikai képviselőház is megszavazta a kormányzati költségvetést, így feloldhatták a kormányzati leállást - informál az Euronews.
Tévéstábokat, újságírókat kell fürkészniük a kormányzati épületeket őrző biztonsági embereknek, és ha egy is felbukkan a védett objektumok környékén, jelezniük kell – értesült az Átlátszó. Az oknyomozó portál tudomása szerint erről még májusban küldött utasítást a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az érintett ingatlanok recepcióira, illetve az épületeket őrző Valton-Sec biztonsági cég munkatársainak.
Donald Trump megválasztott amerikai elnök lánya és veje Washington DC-be költözik, ami a kommentátorok szerint azt sejteti, hogy hivatalba lépése után mindketten segítik majd az elnök munkáját.
Az elmúlt 24 órában több hullámban, ezres nagyságrendben támadás érte külföldi szerverekről a kormányzati informatikai hálózatot, a támadásokat sikerült elhárítani - közölte a tárca az MTI-vel.
Az uniós források bevonásával megvalósuló beruházások döntő többségénél felelhető a korrupció - derült ki a Transparency International (TI) tanulmányból. Az ellenőrző hatóságok ennek ellenére tavaly egyetlen esetet sem jelentettek az Európai Csalás Elleni Hivatalának (OLAF).