MTI-Népszava;

Fidesz;kampány;háború;Országgyűlés;önkormányzatok;béke;akció;határozat;Szita Károly;

2023-04-26 13:59:00

Fideszes békepárti kampányra buzdítja Szita Károly az önkormányzatokat

Kaposvár polgármestere figyelmezteti az esetleges másként gondolkodókat, hogy „csak ezzel garantálható a biztonságos, nyugodt élet, a települések további fejlődése”.

Terjesszék a közgyűlés, illetve képviselőtestület elé, tűzzék napirendre és fogadják el, ezzel is erősítve Magyarország „békepárti álláspontját” – ezekkel a szavakkal hívta akciózásra szerdán hazai polgármestertársait Szita Károly, Kaposvár fideszes vezetője, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A politikus arra utalt, hogy a parlamenti képviselők által márciusban már megszavazott, az orosz-ukrán háborúval összefüggésben elfogadott határozatának támogatása megoldást jelent a jövőre.

– Mondjunk határozott nemet a háborúra, szorgalmazzunk mi is a mielőbbi békét, hiszen ez minden magyar település érdeke, csak ezzel garantálható a biztonságos, nyugodt élet, a települések további fejlődése. A helyzetet csak fokozzák „az elhibázott brüsszeli szankciók, erre erkölcsi és gazdasági értelemben is csak a béke lehet az egyetlen megoldás, de még mindig vannak olyanok, akik ebben a helyzetben is a háború pártján állnak” – figyelmeztette a kollégáit, akik netán mást gondolnának az orosz agresszióról, és annak befejezéséről.

Szita Károly az akciózásra érvként hozta fel azt a fideszes álláspontot is, hogy „Brüsszelre nem, de a magyar kormányra számíthatnak a magyarországi városok és falvak, amelyet az is bizonyít, hogy a kormánytól pénzügyi támogatást kaptak az energiaválság legnehezebb hónapjaiban”.

A polgármester megemlítette, hogy nemrég választ kapott Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől korábbi levelére. Lapunk is beszámolt róla, hogy Szita a szankciós politika megváltoztatását és azt kérte a bizottság elnökétől, hogy tegyék elérhetővé a felzárkózási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető forrásait, de mivel nem kapott pozitív választ, elszomorodott és felháborodott. A fideszes városvezetőnek évekkel ezelőtt, még az előző önkormányzati ciklusban volt egy hasonló, ugyancsak a kormányzati kampányt támogató akciója, akkor Soros-ellenes határozatokra buzdította a településeket.