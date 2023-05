P. L.;

Palesztin iskolát rombolt le Izrael

Az izraeli hatóságok trendszerűen akadályozzák a palesztin építkezéseket Ciszjordánia nagy részén.

Az Európai Unió és a Palesztin Hatóság együttes tiltakozása ellenére az izraeli hatóságok lerombolták egy palesztin iskola épületét Betlehem közelében - számolt be a The Times of Israel.

A helyi bíróság - amellett, hogy az iskola 2017-ben nem kapott engedélyt - arra hivatkozott, hogy ciszjordániai Herodium Nemzeti Parkban felhúzott építményt a közvetlen összeomlás veszélyének kitett biztonsági veszélyforrásként ítélték meg. Ugyanakkor a lap felhívja a figyelmet, hogy a Regavim nevű nonprofit szervezet - amely önmeghatározása szerint „az izraeli nemzeti földterületek és erőforrások védelmének szenteli magát” - öt éve támadja az intézményt folyamatosan jogi úton (kampányolva annak lerombolásáért), arra hivatkozva, hogy az épület „egyike annak a 100 illegális iskolának Ciszjordánia C területén, amelyeket cinikus módon arra használnak fel, hogy megerősítsék a palesztin hatalmat a területen.”

Az említett C terület Ciszjordánia mintegy 60 százalékát teszi ki és teljes mértékben izraeli fegyveres és közigazgatási ellenőrzés alatt áll. A palesztin építkezéseket jellemzően etnikai alapon korlátozzák, az erre vonatkozó kérelmek nagy többségét pedig elutasítják, ami megnövelte az illegális építkezések számát. Ezeket az épületeket viszont Izrael rendszeresen lerombolja - tájékoztat a The Times of Israel.

Az iskolát annak ellenére rombolták le, hogy azt az Európai Unió pénzzel is támogatta. Az EU Ciszjordániában és a Gázai övezetben működő képviselete tiltakozott az iskolarombolás ellen, kiemelve, több mint 60 palesztin gyermeket érintenek a történtek. Kiadott közleményükben leszögezték:

A palesztin oktatási minisztérium borzalmas bűntettnek minősítette a rombolást, hozzátéve: „ezek a gyakorlatok a megszálló rezsim palesztin oktatás elleni, folyamatban lévő bűncselekményei közé tartoznak, diákok, tanárok és oktatási intézmények ellen irányulnak, a nemzetközi egyezmények és elvek teljes figyelmen kívül hagyásával.” Ezzel szemben a ciszjordániai zsidó települések önkormányzati tanácsait tömörítő Yesha Council üdvözölte az iskolarombolást, és inkább amiatt sajnálkozott, hogy a zsidó állam végrehajtási mechanizmusait a bíróságnak kell utasítania. „Ez csupán egy kis része a nemzeti földjeinkért folytatott megingathatatlan harcunknak” - hangoztatta Shlomo Ne’eman, a szervezet elnöke.

A közeljövőben mindemellett aligha valószínű, hogy a palesztinok és a zsidó állam viszonya egyhamar javulni fog: lapunk többször is beszámolt arról, hogy az Orbán-kormány nagy barátjának számító Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormánya minden korábbinál több szélsőjobboldali elemet tartalmaz.