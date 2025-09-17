Itt élünk - Leromboltak egy gólyafészket Jászszentlászlón

A Kiskunsági Nemzet Parkhoz lakossági bejelentés érkezett, hogy levertek a villanyoszlop tetejéről egy évek óta lakott gólyafészket Jászszentlászló külterületén, május 4-én. A helyszínre érkező természetvédelmi őrkerület-vezető sajnos csak megerősíteni tudta, hogy valóban bekövetkezett a természetkárosítás. A nemzeti park feljelentést tett a rendőrség és a Kormányhivatal felé- tudatja a park a honlapján.