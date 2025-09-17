Szerda reggelre ismét eltűnt a kirakott kép és a virágok az orosz nagykövetséggel szemben, az Andrássy úton található Alekszej Navalnij-emlékhelyről.
A műemléki referenssel megjelent az az interjú, amelynek már az előzetese miatt kirúgták.
A VIII. kerület polgármestere szerint Lázár János múlt heti ajánlata a Pázmány Campus útjában álló lakóknak, valójában zsarolás.
Teleragasztották a szobrokat, megrongálták a padokat, kitaposták a virágokat. Szeméttel és emberi ürülékkel volt tele az egész Liszt Ferenc tér – összesítette a károkat Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere a Népszavának.
Az izraeli hatóságok trendszerűen akadályozzák a palesztin építkezéseket Ciszjordánia nagy részén.
Nyomában káosz és rombolás járt.
A magyar uralkodót románként leíró bronztáblát engedély nélkül szerelték fel, az ügyészség „nem tud” ilyen munkálatokról.
A Kiskunsági Nemzet Parkhoz lakossági bejelentés érkezett, hogy levertek a villanyoszlop tetejéről egy évek óta lakott gólyafészket Jászszentlászló külterületén, május 4-én. A helyszínre érkező természetvédelmi őrkerület-vezető sajnos csak megerősíteni tudta, hogy valóban bekövetkezett a természetkárosítás. A nemzeti park feljelentést tett a rendőrség és a Kormányhivatal felé- tudatja a park a honlapján.
Szanyi Tibor az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén szólalt fel a Közép-európai Egyetemet (CEU), valamint a magyar akadémiai és szellemi szabadságot ért orbáni támadás ellen. Beszédében a Fideszt is a tagjai között tudó Európai Néppárt képviselőinek szegezte a kérdést, hogy tudnak-e egy ilyen nyíltan tudásellenes, már-már barbár politikával azonosulni?
Kevesebb, mint száz nap van hátra a választásokig, 2014 már jobb éve lesz Magyarországnak - írta az MSZP elnök-frakcióvezetője heti politikai elemzésében.
Beszédes hangfelvétel nyilvánosságra kerülésétől volt hangos a hónap eleje: megtudtuk, hogy a Papcsák Ferenccel összefüggésbe hozott 100 millió forintos korrupciós ügyet már nem lehetett megbeszélni „Viktorral”, mert az annyira kínos - olvasható az MSZP közleményében.
Szeptember elején az Orbán-kormány szép csendben levette honlapjáról az államadósság-mérőt, azaz beismerte: az emberek folyamatos sarcolásával, megtakarításaik lenyúlásával sem volt képes csökkenteni az államadósságot. Kiderült, hogy a kezdettől fogva toldozott-foldozott költségvetés is csak a Fidesz maffiakormányának érdekeit szolgálta - olvasható az MSZP közleményében.
A rombolás évének eseményeit idézi fel az MZSP, íme a hatodik hónap.