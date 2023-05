M.A.;

2023-05-08 17:40:00

Navracsics: Bejelentettük az EU-nak, hogy igényt tartunk a 3300 milliárd forintos hitelre

A részletekről nyár végéig kell a kormánynak megállapodni az Európai Bizottsággal.

A magyar kormány hivatalosan jelezte az Európai Bizottságnak, hogy igényt tart – „folyamodni fog” – az EU-s helyreállítási alap (RRF) hitel részére is – ezt Navracsics Tibor mondta el az atv.hu kérdésére.

A portál felidézi, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter még február közepén az Inforádió Aréna című műsorában az EU-s helyreállítási alap hitelrészének a magyar igényléséről azt mondta: „afelé tartunk, hogy pozitív választ adjunk”.

Most egy, az EU történetének a tanulságairól szóló konferencia után az atv.hu arról szóló kérdésére, hogy a magyar kormány hivatalosan benyújtotta-e már az igényét az Európai Bizottsághoz az uniós helyreállítási alap hitel részére is, Navracsics Tibor közölte: igen.

– mondta a területfejlesztési miniszter. Az REF hitel része 3300 milliárd forintos EU-s forrást jelent.

Az ügy előzménye, hogy januárban megjelent a Magyar Közlönyben Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával egy rendelet, ami megteremtette a feltételét, ha a kormány igényt tart a Next GenerationEU helyreállítási alap hitel részére is. Mint az atv.hu is felidézi, az RRF első, vissza nem térítendő részére benyújtott magyar igényt már tavaly decemberben jóváhagyta az Európai Bizottság és a Tanács, ez 2400 milliárdos tételt jelent.

Brüsszel ugyanakkor még ezt a vissza nem térítendő EU-s helyreállítási 2400 milliárd forintnyi forrást sem utalta, 27 „mérföldkövet” szabott meg a Bizottság a magyar kormány számára: Navracsics Tibor az Erasmusról tárgyal a Bizottsággal, míg a Varga Judit vezette igazságügyi tárca az igazságügyi csomagot nyújtotta be, azt a múlt héten el is fogadta a parlament. Kérdés, hogy a Bizottság biztosi kollégiuma felvillantja-e a zöld lámpát, azaz a politikai jóváhagyását adja-e rá.