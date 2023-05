„Az ilyen baleseteket 80 százalékban csapágyhiba okozza, mindenki reménykedik, hogy nem az ő kocsijával fordul majd elő"

Kuklai Katalin;

Több napig is eltart a vasúti pálya helyreállítása a Hajdúhadház és Újfehértó között vasárnap délelőtt kisiklott tehervonat balesete után. A kár több százmilliós.

„Az ilyen baleseteket 80 százalékban csapágyhiba okozza, ami úgynevezett hőnfutási jelenségből következik be, ez nem függ össze a vasúti kocsi életkorával, a rendszerben benne van egy baleseti kockázat, és mindenki reménykedik, hogy nem az ő kocsijával fordul majd elő" – tájékoztatta lapunkat Andó Gergely közlekedésmérnök, közlekedési szakújságíró.

Vasárnap délelőtt egy Záhonyból Hegyeshalmon át Ausztriába tartó, vasércet szállító teherszerelvény harmincöt kocsijából kilenc siklott ki, teljesen elzárva a kétvágányú, villamosított pályaszakaszt Hajdúhadház és Újfehértó között. Mindkét vágány járhatatlanná vált, és a felsővezeték-rendszer is jelentősen megrongálódott.

„Kisiklások okaként sokkal ritkábban fordul elő, hogy kitörik egy kerék, ezt a problémát ugyanis diagnosztikával ki lehet szűrni. A harmadik lehetőség, amikor a vasúti pálya okozza a kisiklást, de ennek még kisebb a valószínűsége. Egyrészt mert a szóban forgó szakaszon rengeteg vonat jár, másrészt ott is nagyon komoly diagnosztika zárja ki az állapotromlást. A vasúti vagonoknak azonban van egy előzetesen ki nem szűrhető és állapotdiagnosztikával észre nem vehető meghibásodási lehetősége, amikor a csapágy elkezd nem annyira forogni, mint amennyire kellene. Nem lehet kiszűrni a hibát, mert ez a csapágy egy zárt tokban van, olajban úszik, és ha valamilyen okból ez a kenés megszűnik, akkor elkezd melegedni. A vasutak ez ellen úgy védekeznek, hogy beépítenek olyan pálya menti berendezéseket, amelyek ezt a melegedést észlelik. Csak pechjükre a vonatok fékezése is melegíti a kerekeket, ezért ezeket a berendezéseket olyan helyekre érdemes telepíteni, ahol a vonatok nem nagyon fékeznek, hogy ki lehessen szűrni a hamis riasztásokat. De ha a hiba még nem elég nagy, akkor a vonat át is tud csúszni ezen az ellenőrzőponton, és mire elér a következőhöz, addigra bekövetkezik a baj” - magyarázza Andó Gergely. Hozzátette: szó nincs arról, hogy a magyar vasút lenne megbízhatatlan, ugyanezzel a problémával küzdenek a világon mindenütt. Példaként említette, hogy február 3-án Amerikában, az Ohio állambeli East Palestine-ban hőnfutás miatt történt egy hatalmas vonatrobbanás, amikor egy veszélyes anyagot szállító tehervonat 50 kocsija siklott ki, néhány vagon ki is gyulladt. Az amerikai balesetet követően a teljes hálózatra kétszer olyan sűrűn telepítik ezután a hőérzékelőket.