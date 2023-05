Gy. D.;

Oroszország;ellenzék;elnökválasztás;vád;Törökország;elnökjelölt;Köztársasági Néppárt;álhírek;

2023-05-12 15:29:00

Deepfake-felvétel terjesztésével vádolja Oroszországot Erdoğan legfőbb elnökjelölt-riválisa

A vasárnapi törökországi parlamenti és elnökválasztás előtt.

Azzal vádolja Oroszországot Kemal Kılıçdaroğlu török ellenzéki elnökjelölt, hogy deepfake-felvételeket (valósághű, ám hamis) terjeszt a közösségi médiában a vasárnap esedékes törökországi elnökválasztás előtt – jelentette pénteken a Reuters hírügynökség.

A közvélemény-kutatások szerint a Recep Tayyip Erdoğan jelenlegi elnökkel szemben nem sokkal vezető Kılıçdaroğlu nem közölte, pontosan milyen felvételre gondol. A Reuters azonban megjegyzi, hogy egy harmadik elnökjelölt, Muharrem İnce csütörtökön a világhálón álhírekkel folytatott „karaktergyilkosságra” hivatkozva lépett vissza, igaz, ő sem közölt sok részletet ezzel kapcsolatban.

Kılıçdaroğlu figyelmeztette Törökország „orosz barátjait”. – Ha szeretnék, hogy barátságunk május 15. után is folyatódjon, akkor tartsák távol kezüket a török államtól. Mi továbbra is az együttműködés és a barátság pártján állunk” – írta csütörtökön Twitter-bejegyzésében az ellenzéki elnökjelölt törökül és oroszul is.

Orosz tisztségviselők egyelőre nem reagáltak.

Moszkva és Ankara szoros kapcsolatot ápol egymással, miközben Oroszország Törökország legnagyobb energiaellátója. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Erdoğan gyakran folytatnak egymással tárgyalásokat az energiától kezdve az ukrajnai és szíriai háborúig.

A vasárnap esedékes törökországi parlamenti és elnökválasztás kampányában mind Erdoğan, mind Kılıçdaroğlu tábora többször is beszámolt a világhálón, videofelvételek és képek megosztása révén folytatott lejáratásról.