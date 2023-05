P. L.;

2023-05-15 11:11:00

Hadházy Ákos feljelentette a lombkoronasétányról hírhedt nyírmártonfalvai polgármestert

A fideszes kiskirályokkal szemben egyetlen esélye van az egyénnek és a társadalomnak is: ha nem rettenünk meg tőlük és nyíltan felvállaljuk a konfliktust - fogalmazott az országgyűlési képviselő.

„Feljelentést tettem a fideszes lombkoronás polgármester ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt. Nem lehet ugyanis máshogy értelmezni azt, amikor egy polgármester kirúgással fenyeget egy közmunkást csak azért, mert ismerőse posztjához egy nevetős emojit biggyeszt a lombkoronátlan sétány bizarr képe alá” - jelentette be Hadházy Ákos a Facebookon.

A független országgyűlési képviselő felidézte, hogy Filemon Mihály egyelőre nem rúgta ki a közmunkásként foglalkoztatott szociális gondozó alkalmazottat, helyette megpróbálja tönkretenni az életét, mivel indoklás nélkül megváltoztatta a munkarendjét, ezentúl reggel 8 óra helyett 7 órakor kell kezdenie a munkát. Emiatt az egyedülálló édesanya nem tudja megoldani, hogy a szomszéd faluba átvigye sajátos nevelési igényű kisfiát az iskolába, s mindemellé ezentúl délben, az ebédidő elején, az ebédidő végén és délután négy órakor is külön be kell gyalogolnia a polgármesteri hivatalba aláírni a jelenléti ívet, csak neki. Hadházy Ákos úgy látja, a megfenyegetett közmunkás jól tette, hogy idő közben arccal és névvel is nyilatkozott a sajtónak.

A politikus szerint a nyílt kiállás segíthet, de csak akkor, ha sokan állnak ki egyszerre. Ezért úgy látja, a teljes ellenzéki társadalom felelőssége Magyar Petra megvédése, közös feladat, hogy megköszönjük a bátor kiállását és ne engedjük, hogy a „hétköznapokba” visszatérve a polgármester legyőzhesse őt. A maga részéről mindenképp figyelemmel fogja kísérni a sorsát - ígérte a független politikus.

A lombkoronasétány immár nem csak a 13 év alatt elherdált EU-s pénzek, hanem az arrogáns hatalom jelképe is - vélekedett.