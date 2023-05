P. L.;

Fővárosi Törvényszék;ékszerek;Schadl György;

2023-05-18 07:05:00

Aranyról és gyémántról fogja kérdezni a bíróság Schadl György feleségét és az édesapját

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke korábban a börtönből telefonált nekik, hogy rejtsék el a több százmillió forintot érő ékszereket.

Schadl György feleségét és édesapját fogja meghallgatni mai ülésén a Fővárosi Törvényszék, főként a volt kamarai elnök több százmilliót érő ékszereiről.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Schadl György az értékéhez képest ötödakkora áron újított be egy 157,1 grammos, 18 karátos arany karláncot, és egy nyakéket egy 168 karátos, azaz 33,6 grammos Natural Fancy Yellow gyémánttal. A GIA-becslés szerint ennek értéke 1,2 millió dollárra, azaz körülbelül 360 millió forintra taksálható, Schadl György azonban alkudott, először 350 ezer, majd 290 ezer, majd 248 ezer dollárra, így végül átszámítva 70 millió forintos vételáron jutott hozzá az ékszerekhez, amelyeket 2020 júniusában készpénzben ki is fizetett. A pénzt két beszervezett végrehajtótól, Forrai Miklóstól és Majorosi Esztertől szedtek össze nem sokkal előtte. Nem ez volt az egyetlen ilyen jellegű tranzakció, Schadl György sofőrje, M. Viktor lefoglalt mobiljának bejegyzései szerint 2019. október 31-én egymillió, 2020 februárjában pedig 5,9 millió, majd 6,5 millió forintot fizettek készpénzben. Eztán következett a 70 milliós tétel, majd még 2020 végén egy 12,5 milliós.

Schadl György aztán később, már a 2021. novemberi letartóztatása után telefonált a börtönből feleségének és apjának, hogy rejtsék el az ékszwreket. Ők teljesítették is a kérést, csakhogy az MBVK-elnököt ekkor már lehallgatták, Schadl-Baranyai Helgát pedig meg is figyelték, így nem nagyon tudtak már titkolózni. A feleség és az apa tizenheted- és tizennyolcadrendű vádlottjai lettek a Schadl-Völner-ügynek, határozottan tagadták bűnösségüket, azt állítva, nem a hatóságok, hanem a betörők elől akarták elrejteni az értékeiket. Persze a magyarázatot elég nehéz elhinni az eddigi információk fényében, így a vádhatóság felfüggesztett börtönt kért rájuk. Az érintett ékszerészet nem nyilatkozott az ügyben.