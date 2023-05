Muhari Judit;

Magyarország;felmérés;látogatás;Ferenc pápa;Publicus Intézet;

2023-05-25 06:15:00

Itt a felmérés, Ferenc pápa látogatás elvakította az Orbán-kormány üzeneteit is

A megkérdezett fideszesek 40 százaléka szerint a katolikus egyházfő gondolkodásmódja nagyon közel áll a magyar kabinetéhez, az ellenzékiek 50 százaléka szerint viszont nagyon távol van.

Mindenki hallott a pápa látogatásáról, a Fidesz-KDNP szimpatizánsainak többsége, 69 százaléka szerint fontos esemény volt, ugyanakkor az összes megkérdezett relatív többsége, 49 százalék soknak tartja, hogy erre hétmilliárd forint közpénz ment el – derült ki a lapunknak kutató Publicus Intézet reprezentatív felmérésből.

Az is látszik, hogy a magukat ellenzékinek vallók 22 százaléka nem vallásos, a kormánypárti szimpatizánsoknál ez az arány mindössze 6 százalék. A nyugdíjasok többsége fontos eseményként élte meg a pápalátogatást, közülük követték a legtöbben a katolikus egyházfő magyarországi útját. A magukat katolikusnak vallók 63 százaléka szimpatikusnak tartja az egyházfőt, a megkérdezett kormánypárti szimpatizánsok többségéhez hasonlóan.

Utóbbiak annak ellenére kedvelik Ferenc pápát, hogy merőben más értékrendet képvisel, mint az Orbán-kormány. A pápa például igazságtalannak nevezte a homoszexualitást kriminalizáló törvényeket, mondván, Isten minden gyermekét úgy szereti, ahogy van. Ezzel szemben a magyar kabinet gyerekvédelminek nevezett törvény mögé bújtatva hozott homofób szabályokat. A Fidesz-közeli Alapjogokért Központ a tavalyi, ebben témában tartott népszavazás után úgy fogalmazott: nemcsak a jobboldal, hanem a normalitás mellett kiálló magyarok is óriási győzelmet arattak. A parlament nemrég el is fogadta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy magyar állampolgárok névtelenül jelentsenek a hatóságoknak a gyermeket nevelő azonos nemű párokról. Novák Katalin köztársasági elnök ugyan nem írta alá a jogszabályt, a parlament pedig a héten elfogadta a vétót és kivette ezt a részt a törvényből, de ettől még a javaslat a kormány ideológiáját tükrözi. Ahogy az is, hogy Bencsik András fideszes publicista üdvözölte, hogy Ugandában a parlament LMBTQ-ellenes törvényt hozott, és – ahogy fogalmazott – a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik.

De más fontos kérdésben is eltér Ferenc pápa és a kormány álláspontja. A katolikus egyházfő szerint ma is a szegények az áldozatai minden válságnak. Az egyházat, a politikát és a társadalmat is arra kérte, hogy a városok elfelejtett, sötét szögleteiben is lássák meg a magányosságot és a nyomort. Magyarországon több százezer gyerek mélyszegénységben él. A minimális forrásból gazdálkodó civil szervezetek próbálják őket fejleszteni, felzárkóztatni az iskolai tanulmányaikban, vagy, ha éppen arra van szükség, orvoshoz viszik őket. Ahogy az állam feladata lenne a lakhatási szegénység felszámolása is, ám kormányzati intézkedések és források híján ebben az esetben is civil szervezetek, önkéntesek és néhány önkormányzat – többségében uniós támogatással – próbálnak segíteni a legszegényebb családoknak.

Az ellenzéki szavazók fele úgy véli, Ferenc pápa gondolkodásmódja távol áll a magyar kormányétól a menekültek befogadásával kapcsolatban, és további 13 százalék sem tartja közelinek a két ideológiát. Hasonlóan vélekednek még a fővárosban élők, az érettségivel rendelkezők, és azok, akik azt vallják, nem tartoznak egyik vallási felekezethez sem. Annak ellenére a Fidesz-KDNP szavazók közül került ki a legtöbb pozitív választ adó, hogy a kormány és Ferenc pápa erről a témáról is egészen másként beszél. A kormánypárti szimpatizánsok 40 százaléka úgy látja, a katolikus egyházfő és a kormány azonosan vélekedik a kérdésben, és csak 5 százaléka véli úgy, hogy ez egyáltalán nincs így. Pedig Ferenc pápa a vatikáni - befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni - cselekvést hirdeti a menekültekkel kapcsolatban, Orbán Viktor miniszterelnök szerint viszont „lehetetlen, hogy menekülttábort csináljanak Magyarországból vagy Szerbiából(..), hogy itt a biztonsági kérdések kiszorítsák a gazdasági fejlődés kérdését, ezt egyszerűen nem engedhetjük meg.”