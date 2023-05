Orbán Viktor máris gratulált Erdogannak a győzelméhez

M.A.;

2023-05-28 19:57:00

Csak a katari emír előzte meg a magyar miniszterelnököt.

Helyi idő szerint délután 5 órakor zártak be a szavazóhelyiségek Törökországban a vasárnapi elnökválasztás második fordulójában. Orbán Viktor pedig már nem sokkal fél 7 után, egy Twitteren közzétett bejegyzésben gratulált Recep Tayyip Erdogannak „megkérdőjelezhetetlen választási győzelméhez”. A Telex szerint ezzel a magyar miniszterelnök pontosan a második volt a külföldi állam- és kormányfők közül, mert a katari emír még őt is megelőzte.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe