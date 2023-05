Erdogan már bejelentette, hogy megnyerte a török elnökválasztást

M.A.;

2023-05-28 20:41:00

Köszönetet mondott minden állampolgárnak, aki az elkövetkező öt évre is rá bízta az ország irányítását.

Cikkünk frissül!

Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap Isztambulban az elnökválasztás részeredményeire alapozva bejelentette győzelmét, és köszönetet mondott minden állampolgárnak, aki az elkövetkező öt évre is rá bízta az ország irányítását.

Erdogan, aki egy busz tetejéről intézett beszédet híveihez, az MTI összefoglalója szerint azt hangoztatta, hogy a választás győztese Törökország és mind a 85 millió állampolgára. Beszédében hozzátette: a CHP vélhetően számon kéri Kilicdaroglun a vereséget.

Részeredmények

A török Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) elnöke esti sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy a szavazatok 75,42 százalékos feldolgozottsága mellett Erdogan 53,41 százalékkal áll az élen. Az ellenzéki jelölt, Kemal Kilicdaroglu, a Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke e részeredmény szerint a voksok 46,59 százalékát kapta meg.

Az YSK adataival párhuzamosan az Anadolu török állami hírügynökség összesítésében már 98 százalékos feldolgozottság szerepel. Náluk Erdogan a szavazatok 52,12 százalékát, míg Kilicdaroglu a 47,88 százalékát tudhatja magáénak.

A CHP-hez közeli Anka török magánhírügynökség adatai szerint szintén 98 százalékos feldolgozottság mellett Erdogan a voksok 51,94 százalékát szerezte meg, Kilicdaroglu pedig a 48,06 százalékát.

Orbán és Szijjártó is gratulált

Mint megírtuk, helyi idő szerint délután 5 órakor zártak be a szavazóhelyiségek Törökországban a vasárnapi elnökválasztás második fordulójában. Orbán Viktor pedig már nem sokkal fél 7 után, egy Twitteren közzétett bejegyzésben gratulált Recep Tayyip Erdogannak „megkérdőjelezhetetlen választási győzelméhez”. A Telex szerint ezzel a magyar miniszterelnök pontosan a második volt a külföldi állam- és kormányfők közül, mert a katari emír még őt is megelőzte.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe