MTI-Népszava;

ellenzék;vizsgálat;elnökválasztás;Törökország;Recep Tayyip Erdogan;médiahatóság;

2023-05-30 16:24:00

Alig két nappal Erdogan győzelme után megkezdődhettek a leszámolások a török ellenzékkel

A médiahatóság máris lecsap az ellenzéki médiumokra, mondván, „nem tisztelik a népakaratot, a demokráciát, a választási eredményeket, és megpróbálják megalázni a népet, szent nemzetünket”.

Vizsgálatot indított a török médiahatóság, a Rádió és Televízió Legfelsőbb Tanácsa (RTÜK) kedden hat török ellenzéki televízióadó választási műsorával kapcsolatban az e hónapban tartott elnök- és parlamenti választásokat követően. A médiafelügyelet a hivatalos Twitter-fiókján jelentette be, hogy „nézői panaszok nyomán vizsgálat indult a Halk TV, a Tele1, a KRT, a TV5, a Flash Haber és a SZC TV ellen, amelyek a nemzetet sértésekkel és támadásokkal megalázni próbáló megnyilatkozásoknak adtak helyet adásukban”. A hatóság példaként említette Cigdem Toker újságírót, aki például a FOX TV-n azt mondta, hogy a demokrácia nem kizárólag a szavazóurnából áll.

Amint arról a Népszava is beszámolt, múlt vasárnap a török elnökválasztás második fordulóját is Recep Tayyip Erdogan nyerte, így újabb öt évig vezeti az országot, a ellenzék jelöltje, Kemal Kilicdaroglu szerint az utóbbi évek legigazságtalanabb választási kampányát élték át. A The Independent hétfőn nyilvánosságra hozott egy videót, amelyen Erdogan pénzt osztogatott az embereknek egy szavazóhelyiségnél az elnökválasztás második fordulójának a napján, pedig a török törvények tiltják, hogy a jelöltek kampányoljanak ekkor. A felvételen az látható, amint az újraválasztott török elnök kezet fog az emberekkel és egy-egy 200 török lírás (több mint 3450 forint értékű) bankjegyeket oszt ki nekik.

Most megkezdődhetett a leszámolás az ellenzékkel, ugyanis Ebubekir Sahin, az RTÜK elnöke Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy „nem maradnak csendben azokkal szemben, akik nem tisztelik a népakaratot, a demokráciát, a választási eredményeket, és megpróbálják megalázni a népet, szent nemzetünket”.