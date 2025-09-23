A szomszédaik sem panaszkodhatnak.
Eközben nőtt a hitelfelvételi kedv, a befektetési célú vásárlók aránya pedig csökkent.
A népszerűségi versenyben Újbuda tört az élre Budapesten. A lakásvásárlást tervezők csaknem húsz százaléka ide költözne.
A humanitárius segítségnyújtás egyre nehezebb folyamatos pusztítás közepette, járványveszély is fenyeget.
A Központi Statisztikai Hivatal még több részletet hozott nyilvánosságra a tavalyi népszámlálás eredményeiből.
Az utóbbi időszakban kiugró mértékben nőttek a lakásárak, energiafogyasztásuk a legmagasabb Európában, ennek ellenére nincsenek széles körben elérhető támogatások.
A Fideszen belül is heves vitákat szít az önkormányzati lakások privatizációjának terve. Az ötletgazda szerint azonban jó a javaslata.
Rövid idő alatt kicserélődhet a Várnegyed lakossága a műemléki lakások privatizációjával. A kormány feloldaná az értékesítés tilalmát.
Ez 22,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 1 négyzetméterrel csökkent.
Kilenc helyszínen tíz embert, köztük ügyvédeket fogtak el a Terrorelhárítók. Áldozataikkal tartási szerződést kötöttek, így szerezték meg ingatlanjaikat. Több gyanúsítottnál lakhatásra alkalmatlan körülmények közt, pincében illetve sufniban találtak rá idős emberekre a hatóságok.
Egy év alatt trendszerűen nőtt a nagyobb alapterületű, új és újszerű otthonok iránti kereslet, ami a családi otthonteremtési kedvezménynek (csok), a kedvezőbb hiteleknek és a lakásfejlesztők intenzív kampányának köszönhető - derül ki az Otthontérkép friss felméréséből.
A régi Kis MÁV-telepen élő családokat egy évtizeden át hitegették, hogy megvehetik lakásaikat, ma mégis a kilakoltatás rémével kell megküzdeniük.
Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Magyarországon 2016-ban 10,6 százalékkal drágultak a lakások, és egyre több az adás-vétel.
Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt elrendelte a nyomozást a IX. kerületi Ügyészség a Budavári Önkormányzat által fillérekért osztogatott bérlakások ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Az I. kerületben jutányos összegekért kiadott önkormányzati ingatlanok miatt a fideszes Tényi István, Hegedűs Lórántné, a Jobbik parlamenti képviselője, és Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke is feljelentést tett.
Gyorsult a lakásárak emelkedésének üteme az első negyedévben az euróövezetben és az Európai Unió egészében is. A legnagyobb mértékben Magyarországon drágultak a lakások.
Egy hetes késéssel bár, de megjelent a Magyar Közlönyben és már hatályba is lépett a régi és új lakások vásárlásához, valamint új lakások építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről (csok) szóló jogszabály. A pontosítások nagyobbrészt kedvezőek, támogatáshoz juthatnak a közmunkások is, azonban a lakásépítésre csak a későbbi években fejthet ki számottevő hatást a csok.
Azt már korábban lehetett tudni, hogy az önkormányzat volt irodájában lakik a volt fideszes Karasai Károly családja, de most az is kiderült, hogy a pályázatot Rogán Antal személyesen jegyezte – írja a 444.hu. A hét elején Juhász Péter, az Együtt alelnöke jelentette be: közérdekű adatigénylésben vár választ az V. kerülettől, a városrész korábbi fideszes polgármesterének családtagjai milyen módon szereztek tulajdonrészt egy önkormányzati irodában és miként élhetnek ott Karsai Károly rokonai.