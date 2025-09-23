Újra elstartolt a csok

Egy hetes késéssel bár, de megjelent a Magyar Közlönyben és már hatályba is lépett a régi és új lakások vásárlásához, valamint új lakások építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről (csok) szóló jogszabály. A pontosítások nagyobbrészt kedvezőek, támogatáshoz juthatnak a közmunkások is, azonban a lakásépítésre csak a későbbi években fejthet ki számottevő hatást a csok.