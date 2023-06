nepszava.hu;

2023-06-07 14:29:00

Még nagyobb a víz Herszonban, százezrek maradtak ivóvíz nélkül

Hiába tárgyalt az ENSZ BT a gátrobbantásról, nincs egyetértés abban, ki okozhatta Ukrajnában az Oroszország által megszállt területen a humanitárius katasztrófát, amelynek enyhítésére a nemzetközi szervezet víztisztító és áramfejlesztő berendezéseket, szakembereket és segélykonvojokat küld. Háborús helyzetben zajlik az evakuálás.

Várhatóan ma tetőzik a vízszint a dél-ukrajnai Herszonban, miután kedd reggel átszakadt a duzzasztógát az oroszok által megszállt Nova Kahovka városában; a közeli területekről már több ezer embert evakuáltak, de az ukrán tisztviselők szerint összesen csaknem 42 ezer embert fenyeget az árvíz. Az érintett területeken mentésre váró emberek egy része az árvíz miatt kénytelen volt a háztetőkön vagy fákon tölteni az éjszakát – számol be az áldatlan állapotokról a Sky News. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök becslése szerint százezrek maradtak „normális ivóvíz” nélkül.

A dél-ukrajnai lakosok arra készülnek, hogy a kahovkai gát összeomlása után szerdán még magasabbra emelkedik a vízszint, a sok helyen már most is alig látszik ki a házak teteje a vízből. Herszonban a helyszíni tudósítások szerint folyamatosan zajlanak a mentőakciók, szerdára virradóra a lakosok arra ébredtek, hogy a víz helyenként csaknem másfél méterrel megemelkedett. Az evakuálás során katonák, mentők, önkéntesek mentőcsónakokkal járják a város „utcáit”, és a segítségre szoruló, idős, kerekesszékes embereket veszik előre.

Mindeközben a orosz-ukrán háború és annak minden eleme, szinte zavartalanul folyik, így az is, hogy a felek kölcsönös vádakkal igyekeznek egymást befeketíteni még a kialakuló humanitárius katasztrófa kellős közepén is. A TASZSZ orosz állami hírügynökség például arról számolt be, hogy civilek evakuálása közben ukrán drón csapódott le Nova Kahovkára, miközben civileket evakuált a területről. Az orosz jelentések szerint az általuk megszállt területről 900 embert már evakuáltak, de még legalább százat kell kimenteni, heten pedig – állításuk szerint – eltűntek. Ezzel szemben ukrán tisztviselők azt állították, hogy az oroszok maguk gátolják az evakuációt, sőt egyes beszámolók szerint a csónakokkal menekülni próbálókat „bombázzák”. Az ukrán egységek, minden önkéntest leellenőriznek az orosz szabotőröktől tartva.

Volodimir Zelenszkij Facebook-oldalán bejelentette, hogy Ukrajna a történtek miatt nemzetközi szervezetekhez fordul. Az ukrán elnök videókonferencián az érintett miniszterekkel, kormányzati illetékesekkel egyeztetett elsőként az evakuálás folytatásáról, az ivóvízellátás rövid és hosszú távú megoldásáról, valamint a környezeti károk felméréséről. Ide tartozik, hogy a Sky News biztonsági és védelmi elemzője, Michael Clarke a gátrobbantást a legnagyobb környezeti katasztrófának nevezte, amely Ukrajnát sújtotta Csernobil óta. Szerinte az ENSZ-nek most össze kell gyűjtenie a bizonyítékokat, és sokak ellen kell majd vádat emelnie.

A magyar állami hírügynökség tudósítása szerint az ENSZ Biztonsági Tanács orosz és ukrán kezdeményezésre még kedd este rendkívüli ülésen vitatta meg a gátszakadás következményeit. Martin Griffith, az ENSZ válságkezelési főtitkárhelyettese a New Yorkban tartott tanácskozáson azt mondta, hogy a frontvonal mindkét oldalán ezreket érint a katasztrófa otthonok megsemmisülése, élelmiszer- és ívóvízhiány, valamint a megélhetés elvesztése formájában. – Az ukrán kormánnyal együttműködésben a világszervezet áramfejlesztőket, mobil víztisztító berendezéseket és az árvízhelyzetek kezelésében jártas szakembereket, segélykonvojokat küld a válság sújtotta régióba, és szándékaik szerint az orosz megszállás alatt álló területekre is.

Az ülésen Oroszország és Ukrajna képviselője is a másik felet vádolta a gáton bekövetkezett robbanásért. Ukrajna képviselője Európa elmúlt évtizedeinek legnagyobb ember által előidézett természeti katasztrófájáról beszélt, orosz „ökológiai és technológiai terrorizmusnak” nevezte a történteket. Azt állította, hogy kívülről lehetetlen lett volna felrobbantani a gátat, amely orosz felügyelet alatt van, és orosz részről aknáztak alá korábban. Erre Oroszország képviselője a kijevi rezsim részéről elkövetett „elgondolhatatlan bűncselekménynek” nevezte a robbantást, korábban pedig az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrortámadás címén büntetőeljárást indított a kahovkai vízerőmű megsemmisítése miatt.

Az ENSZ BT ülésén Kína képviselője mély aggodalmát fejezte ki a gátszakadás humanitárius és gazdasági következményeit illetően. Az Egyesült Államok helyettes ENSZ-nagykövete Oroszország Ukrajna ellen vívott háborúját jelölte meg a katasztrófa okaként. Robert Wood hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ugyan nem tudja, ki áll a robbanás mögött, de a háborút Oroszország kezdte, az orosz erők szállták meg Ukrajna érintett területét, és a folyógát is orosz megszállás alá eső területen van.