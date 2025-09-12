Rendőrgyilkosság - Megkeresik a felelősöket

Már a jövő héten elkészülhet az a belső vizsgálati jelentés, mely a bőnyi – rendőrgyilkossággal végződő – házkutatás körülményeit elemzi – értesült a Népszava. Az ismert neonáciról már a rendőrök kiküldése előtt is tudott volt, hogy gépfegyvert is rejtegethet, mégsem riasztották a TEK-et. A hősi halált halt rendőrt, Pálvölgyi Péter alezredest, a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársát pénteken helyezték örök nyugalomra Pilisszentkereszten.