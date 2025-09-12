Az ellenzéki országgyűlési képviselő nem tud úgy élni, hogy szabadon járkálnak azok, akik felelősök a gyermekek kihasználásáért, és továbbra is követeli a gyermekvédelmi rendszer teljeskörű reformját.
Már megállapították a kivitelező felelősségét, ám a fideszes városvezető nem árult el minden részletet.
Hiába tárgyalt az ENSZ BT a gátrobbantásról, nincs egyetértés abban, ki okozhatta Ukrajnában az Oroszország által megszállt területen a humanitárius katasztrófát, amelynek enyhítésére a nemzetközi szervezet víztisztító és áramfejlesztő berendezéseket, szakembereket és segélykonvojokat küld. Háborús helyzetben zajlik az evakuálás.
Fulgence Kayishema a vád szerint aktívan részt több mint 2000, katolikus templomban menedéket kereső tuszi – köztük gyerekek – legyilkoltatásában a ruandai népirtás során.
Pilóta nélküli repülőgépnek vélték, tíz másodperc alatt döntöttek arról, hogy lelövik.
Kemény üzenetet küldött Oroszországnak Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője: felelősségvállalást kért a maláj utasszállító 2014-es tragédiája miatt, és felszólította az orosz kormányt, hogy vegyen részt a tettesek elszámoltatásában.
Nemzetközi bizottság vizsgálja a Kolumbiában november 29-én, vélhetően üzemanyag hiánya miatt lezuhant repülőgép tragédiájának körülményeit. A hattagú bizottság brazil, bolíviai és kolumbiai ügyészekből áll. A kolumbiai hatóságok megtették az első lépéseket a konkrét felelősségre vonás érdekében.
Már a jövő héten elkészülhet az a belső vizsgálati jelentés, mely a bőnyi – rendőrgyilkossággal végződő – házkutatás körülményeit elemzi – értesült a Népszava. Az ismert neonáciról már a rendőrök kiküldése előtt is tudott volt, hogy gépfegyvert is rejtegethet, mégsem riasztották a TEK-et. A hősi halált halt rendőrt, Pálvölgyi Péter alezredest, a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársát pénteken helyezték örök nyugalomra Pilisszentkereszten.
Év végéig kiderül, kik felelősek az Ukrajna felett 2014-ben lelőtt maláj utasszállító tragédiájáért, ezt jelentette be tegnap Julie Bishop.
Az MSZP azt követeli a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a négy tűzszerész halálával járó, július 1-jén történt hortobágyi baleset minisztériumi vizsgálati anyagát és nevezze meg a történtek felelősét.
A Demokratikus Koalíció alelnöke azt állítja, hogy a Quaestor-ügy igazi felelősei nem a vádlottak padján, hanem a kormányban ülnek.