Tarlós István szerint Szentkirályi Alexandra lehet a megfelelő kormánypárti főpolgármester-jelölt

Mert nem osztaná meg a Fidesz táborát, és a női szolidaritás miatt amúgy is sokan bizalmat szavazhatnak neki. A korábbi főpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor főtanácsadójaként nem csak savanyú cukrot jár be szopogatni a munkahelyére.

„Nyilván nem az én feladatom és kompetenciám eldönteni, ki legyen a kormánypárt jelöltje, nekem erre nincs se felhatalmazásom, se jogosítványom, de elég hosszú ideig betölthettem ezt a pozíciót, ősbudaiként viszonylag jól ismerem a várost, a saját politikai közösségemnek pedig használni szeretnék, ezért elmondom, hogy szerintem talán volt helyettesem, Szentkirályi Alexandra az, aki a legtöbb szavazatot lenne képes produkálni” – ezt Tarlós István válaszolta a hirado.hu-nak adott interjújában arra a kérdésre, hogy szerinte ki lehetne a kormánypártok főpolgármester-jelöltje.

A korábbi főpolgármester azt mondta, Szentkirályi Alexandra a felmérések terén sem szerepel rosszul, de ettől sokkal fontosabb, hogy van városvezetői tapasztalata, öt évig főpolgármester-helyettes volt. Ismeri Budapestet, a Városházát, nagyon otthon van a humán területen, kiválóan kommunikál, és két idegen nyelven is beszél – sorolta.

Mint mondta, elenyésző a valószínűsége annak, hogy ő is ringbe száll a főpolgármesteri székért. „Ezen három ember csodálkozna a leginkább. Először is a feleségem, másodszor Orbán Viktor, harmadszor pedig én magam” – fogalmazott.

Tarlós István jelenleg Orbán Viktor főtanácsadójaként dolgozik. Ezzel kapcsolatban közölte: „szórakozom azon, amikor azt feltételezik, hogy itt sem folyik munka, hogy mi is csak savanyú cukrot járunk be ide szopogatni, de én hivatalba lépésem óta sok mindent dokumentálok, rendszeresen gyűjtünk, készítünk, majd tömörítünk elsősorban műszaki anyagokat, és persze nem csak írásbeli munka folyik. Legutóbb Bécsben jártunk megnézni, hogyan építették ki az osztrákok a fővárosuk árvízvédelmét. Az a munka tizenhat évig tartott”.

Az interjúban Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte