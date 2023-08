P. L.;

Megvizsgálja az Európai Bizottság a debreceni akkugyár környezethasználati engedélyét

Jávor Benedek szerint kár éri a Nagyerdőt is.

„Panaszom nyomán elindította az Európai Bizottság a debreceni CATL-akkumulátorgyár engedélyével kapcsolatos vizsgálatot” – ezt a párbeszédes Jávor Benedek jelentette be a Facebookon.

A volt európai parlamenti képviselő felidézte, hogy a brüsszeli testülethez tavasszal nyújtotta be panaszát azzal, hogy az engedélyben szereplő akkumulátorgyár vízigénye olyan vízbázist terhel meg Debrecenben, amely már jelenleg is jelentősen túl van használva, a különböző vízkivételek akár háromszorosan is meghaladhatják a visszapótlódás ütemét.

„Az Európai Unió Víz Keretirányelve eközben a felszín alatti vízbázisok helyzetének javítását, a jó„ állapot elérését írja elő. A CATL-gyár engedélyezése lehetetlenné teszi ennek teljesítését, és a vízbázis állapotának további súlyos romlását vetíti előre. Mindez erőteljesen károsítja a jelenleg is kiszáradó, a felszín alatti vizekhez kötődő, Natura 2000-es (azaz uniós) védelem alatt álló olyan ökoszisztémákat, mint például a debreceni Nagyerdő. Továbbá akadályozzák az uniós finanszírozású CIVAQUA projekt céljainak megvalósulását is, hisz annak célja éppen a talajvízszint-süllyedés megállítása és a térség vízpótlása. Ez a cél sem teljesülhet, ha a nagy nehezen a térségbe juttatott vizet egyből elhasználja az akkumulátorgyár” - ismertette Jávor Benedek.

Az ellenzéki politikus szerint ez azt jelenti, hogy az engedély sérti az Európai Unió Víz Keretirányelvét és Élőhelyvédelmi Irányelvét, emellett véleménye szerint kárba veszik az uniós finanszírozás. Szorgalmazza, hogy a politikailag befolyásolt, működésképtelenség határán billegő magyar zöldhatóság helyett objektív, független szervezet vizsgálataira lenne szükség.

Az ügyben Jávor Benedek most kapta meg az Európai Bizottság válaszát. E szerint megkezdték az ügy vizsgálatát.

