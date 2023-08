Marnitz István;

atomerőmű;paksi atomerőmű;Paks II.;paksi atomerőmű bővítés;Paks 2;Paks II. Zrt.;

2023-08-25 11:52:00

Paks2: Szijjártó Péter kissé előreszaladt, még bőven folyik a vizsgálat

A nukleáris hatóság még mindig csak vizsgálja az atomerőmű-bővítés érdemi kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez szükséges engedélykérelmet - erősítették meg lapunknak a hatóságnál.

Változatlanul zajlik a Paks 2-es terv frissített előzetes biztonsági jelentésének (EBJ) felülvizsgálata – tájékoztatták lapunkat az engedélyezést végző Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH). A hatóság „további információkat vár” ahhoz, hogy teljeskörűen meg tudja ítélni a dokumentum megfelelőségét. Folyik a nukleáris biztonsági szabályzatok atomtörvényben rögzített, ötévenként esedékes felülvizsgálata is – tették hozzá. Ebben figyelembe veszik az EU, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ), illetve a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WENRA) követelményeit, valamint az uniós tagállamok joggyakorlatát – tették hozzá. Határidőket nem közöltek.

A látszólag száraz hivatali beszámoló feltűnő hangsúlybeli különbséget mutat a kormány – azon belül is kiváltképp a témáért felelős Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter -, illetve az orosz állami fővállalkozó, a Roszatom néhány nappal ezelőtti közléseivel. Az atomberuházás mögött álló magyar és orosz fél a napokban, ünnepélyesen bejelentette, hogy az egymás közötti szerződések – ismeretlen tartalmú – módosításával a beruházás az előkészítéséből a megvalósítás szakaszába lépett. E tájékoztatás ugyanakkor nincs összhangban a NAÜ beruházási előírásaival – tájékoztatta lapunkat korábban Perger András, a Greenpeace klíma- és energiakampányfelelőse. A kivitelezés kezdetét ugyanis a nemzetközi szabványok az „első betonöntésben” határozzák meg. Ezt a – valóban perdöntő - eseményt viszont ezúttal maga Szijjártó Péter is csak a jövő év végére tette. (Amiként azt a fideszes politikus a korábbi évek során is mindig a rákövetkező évre ígérte.)

Az első betonöntésnek ugyanakkor előfeltétele a frissített EBJ elfogadása – erősítette meg korábban lapunknak az OAH. Az EBJ annak a három éve benyújtott kérelemnek a része, amely alapján a hatóság épp egy éve látszólag kiadta a beruházás fő mérföldkövének tartott, úgynevezett létesítési engedélyt – vázolta Perger András. Az OAH akkori megfogalmazásából ugyanakkor kiderült, hogy a kérelemben szereplő EBJ-t olyannyira nem fogadták el, hogy frissített változat beadását kérték. A szakember tájékoztatása szerint a több százezer oldalas EBJ a létesítési engedélykérelem legfontosabb eleme. Elfogadása híján semminemű, a nukleáris biztonságot érintő beruházás nem kezdhető meg. Vagyis semmi érdemi, így az első betonöntés se.

Bár a hatóság a létesítési engedély tavalyi kiadásakor még 120 naptári napra tette a frissített EBJ elbírálási idejét, többszöri érdeklődésünk tanúsága szerint a döntés immáron egy év elteltével sem született meg. Sőt, azzal, hogy a hatóság „további információkra” vár, az időmúlás felelősségét is külső szereplőkre hárítják. Bár mostani válaszukban nem egyértelműsítették, mely féltől remélnek további tájékoztatást, ez ügyben az OAH ügyfele egyértelműen a Paks II. Zrt., még ha a magyar állami megrendelő szoros kapcsolatban áll is a tervezést végző, orosz állami fővállalkozóval. Iparági pletykák szerint az előrehaladást eddig is az orosz tervek alacsony színvonala hátráltatta.

A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok atomtörvényben rögzített, ötévenkénti felülvizsgálatára korábbi megkeresésünk során a hatóság Szijjártó Péter ama bejelentése kapcsán utalt, miszerint „egy csomó bürokratikus terhet leszednek” a beruházásról. A miniszter a mostani szerződésmódosításoktól is gyorsítást, könnyítést és egyszerűsítést vár. Az OAH tájékoztatása alapján ugyanakkor az engedélyezési szabályokon mindeddig nem változtattak. Szakértők szerint az atomberuházások szigorú nemzetközi engedélyezési és kivitelezési szabályainak „könnyítése” növeli a nukleáris baleset veszélyét.