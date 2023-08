P. L.;

2023-08-31 13:23:00

Péntektől Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém vármegyében is működésbe lép az új alapellátási ügyeleti rendszer

Nagyon jók a visszajelzések: állítja az OMSZ.

Péntektől Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém vármegyében is az új, egységes rendszerben biztosítják az ügyeleti alapellátást a betegek számára - közölte az Országos Mentőszolgálat csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az új háziorvosi, alapellátási ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is 1830, amelynek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló. „A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16.00-08.00 között, szombaton és vasárnap, ünnepnapon egész nap hívható” - jelezték. Az ügyeleti telephelyek listája, az új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének a csatlakozó vármegyékre vonatkozó részletei a www.mentok.hu/ugyelet címen is elérhetőek.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a mentők vészhelyzeti telefonszáma nem változik, baleset, más közvetlen életveszély esetén továbbra is a 112 (Egységes Segélyhívó Rendszer) hívásával kell segítséget kérni. Az Orbán-kormány egészségügyi alapellátásról szóló decemberi törvényének megfelelően „fokozatosan és terv szerint zajlik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése” - közölték.

Február elsejétől elsőként Hajdú-Bihar vármegyében indult el az új ügyeleti rendszer, azóta Szabolcs-Szatmár-Beregben, Győr-Moson-Sopronban, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Komárom-Esztergomban és Békés vármegyében is bevezették. „Az eddigi tapasztalatok és a közel 120 ezer, ügyeleti ellátásban részesített beteg visszajelzései alátámasztják, hogy az egységes rendszer jól működik és minden rászorulónak a legmegfelelőbb ellátást biztosítja” - állította a közlemény, megfelelve a kormány kommunikációs paneljeinek. Az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan fog életbe lépni, amiről a lakosságot és a háziorvosokat is folyamatosan tájékoztatni fogják - jelezték.

Közölték azt is, hogy a változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint működik az orvosi ügyelet. „A jövő év elejére - egyelőre Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer fog működni” - állítja a közlemény.

Mint ismert, az Orbán-kormány az új ügyeleti rendszer bevezetésekor cseppet sem foglalkozott azzal, hogy az orvosok jelentős része kifejezetten károsnak találta a módosítást, helyette februárban inkább szétverték a Magyar Orvosi Kamarát és fenyegetőzésekbe kezdtek.