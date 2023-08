M.A.;

Robert Fico;Magyarország;Szlovákia;Rastislav Káčer;

2023-08-31 15:15:00

A volt szlovák külügyminiszter szerint Robert Fico simán odaadná Orbán Viktornak Dunaszerdahelyt a nyugalomért

Rastislav Káčer úgy véli, a korábbi szlovák miniszterelnök ezt győzelme esetén azért tenné meg, hogy meglegyen a saját kis autokrata állama a Tátra alatt.

Orbán Viktor miniszterelnöknek az áll érdekében, hogy kiélezze a nemzetiségi ellentéteket, gyűlöletet keltsen, és elhitesse, épp Szlovákia az az ostoba, aki ezt élteti. Ha ezt a problémát elhanyagoljuk, hamarosan szembe kell néznünk a súlyos következményekkel – mondta a Napunk összefoglalója szerint Rastislav Káčer korábbi szlovák külügyminiszter a szlovák Denník N-nek adott interjújában. A hírt a 24.hu vette észre.

Rastislav Káčer az interjúban arról is beszélt, jelenleg nem érez késztetést arra, hogy visszatérjen az aktív politikába. Állítása szerint a külügyminiszteri posztot csak azért vállalta el, mert attól tartott, hogy Ivan Korčok távozása után megváltozhat Szlovákia külpolitikai irányvonala, és jobban közeledik majd Orbán Viktor politikájához. Ezt pedig azokon a koalíciós tanácsokon is érezte, amelyeken először vett részt: Igor Matovič és Milan Krajniak állítólag afelől tudakolózott, miért ne lehetne Brüsszelben támogatni Orbán Viktort, miért ne lehetne hasonló módon politizálni. A volt külügyminiszter azonban azt mondta, nem szereti az efféle populista „szövegeket”, és már akkor úgy vélte, ez többet árthat, mint használhat Szlovákiának.

Rastislav Káčer szerint Robert Fico korábbi szlovák miniszterelnök a győzelme esetén nyugodtan lemondana Dunaszerdahelyről és környékéről, és átadná a területet Orbán Viktornak a nyugalomért. Úgy véli, Robert Fico ezt azért tenné meg, hogy meglegyen a saját kis autokrata állama a Tátra alatt.

Az interjúban felelevenítették a volt külügyminiszter nagy port kavart korábbi szavait is, amelyek szerint ha Vlagyimir Putyin sikeresebb lenne, akkor Magyarország már előállt volna a területi követeléseivel Szlovákiával szemben. Emiatt idén februárban be is kérették a Külügyminisztériumba Szlovákia budapesti nagykövetét, mert Rastislav Kácer szavait úgy értékelték, hogy Magyarország területi követeléseit vetítette előre. A volt miniszter ezzel kapcsolatban most azt mondta, hogy

Úgy véli, a szlovákiai politikusok egyre nagyobb csoportja néz fel a magyar miniszterelnökre, és többen nyíltan szimpatizálnak vele. A volt külügyminiszter szerint ez különösen veszélyes, és vörös vonalat kell húzni Orbán Viktornak, mert mint Vlagyimir Putyin orosz elnök példájából látni, a szavak tettekhez vezetnek. Azt a felvetést tagadta, hogy az ilyen kijelentései kiéleznék a nemzetiségi ellentéteket Szlovákiában, és a szélsőségesek megerősödéséhez vezetnének. Szerinte a szélsőségesek most épp Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin rajongói.

A Dunaszerdahely elcsatolásáról szóló kijelentésre visszatérve a Napunk azt írja: a volt külügyminiszter szerint ez ellen a NATO-tagság sem jelent védelmet, mivel két tagállam konfliktusáról lenne szó, a többiek nehezen tudnák eldönteni, kinek van igaza.

Kácer ezért tartja veszélyesnek az orbáni politikával való játszadozást: a többi tagállam szerinte csak legyinthet, mondván, hogy a magyarok és a szlovákok ugyanolyan problémásak.