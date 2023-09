M.A.;

Szijjártó Péter bizonyítékot talált arra, hogy a békét akarók bízhatnak Donald Trumpban

A külügyminiszer szerint itt az ideje, hogy kifejezzük tiszteletünket a korábbi amerikai elnöknek.

Szijjártó Péter külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a békét akarók nyugodtan bízhatnak Donald Trump volt amerikai elnökben, erre pedig szerinte az is bizonyíték, hogy sok évtized totális kudarcai és eredménytelenségei után az Ábrahám-megállapodások hozták vissza a közel-keleti béke reményét.

– 2020. szeptember 15-én a Fehér Ház kertjében én voltam az egyetlen európai külügyminiszter, amikor Netanjahu izraeli miniszterelnök és két barátom, Abdullah bin Zayed Al Nahyan emirátusi és Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini külügyminiszterek aláírták a kapcsolataik normalizálásáról szóló megállapodást – idézte fel a tárcavezető.

Szijjártó Péter hozzátette,

– Tegnap Izrael megnyitotta nagykövetségét Bahreinben, ami lássuk be, néhány éve még elég valószínűtlennek tűnt – jelentette ki a külügyminiszter, aki szerint „itt az ideje, hogy kifejezzük tiszteletünket bahreini és izraeli barátaink mellett Trump elnök úrnak is”.

Szijjártó bejegyzését azzal zárta: reméli, hogy a jövőben is számíthatunk Trump „béketeremtő képességeire”.

Mint lapunk is megírta, nemrég Orbán Viktor miniszterelnök a Tucker Carlsonnak adott interjúban többek között úgy fogalmazott, szerinte az elmúlt néhány évtized legjobb külpolitikája volt Donald Trumpé. – Hívjuk vissza Trumpot! Ez az egyetlen kiút – jelentette ki Orbán. A miniszterelnök leszögezte, hogy a volt amerikai elnök nem kezdett semmilyen új háborút, valamint jól kezelte az észak-koreaiakat és Oroszországot, még a kínaiakat is. Szerinte ha Trump lett volna az elnök abban a pillanatban, amikor az orosz támadás kezdődött, az oroszok nem tehették volna ezt meg. – Tehát Trump az, aki megmentheti a nyugati világot, és talán az emberiséget is az egész Földön, ez a személyes meggyőződésem – mondta a miniszterelnök.

A korábbi amerikai elnök ezt követően saját közösségi platformján, a Truth Socialön mondott mindezért köszönetet Orbánnak, egy későbbi bejegyzésében pedig arról írt, „Orbán Viktor nagyszerű vezető és ember. Magyarország csodálatos népe szerencsés, hogy ilyen vezetője van!”.