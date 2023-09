Marnitz István;

Szijjártó Péter;Roszatom;Országos Atomenergia Hivatal;Paks 2;Paks II. Zrt.;

2023-09-05 19:13:00

Szijjártó Péter bejelentette, hogy már ássák Paks 2 gödrét, ám néhány tény kimaradt a tájékoztatóból

Az OAH korábbi tájékoztatása szerint az állami Paks II Zrt. a teljes talajkiemelésre még engedélyt sem kért.

Elkezdődött a leendő 6-os paksi blokk alatti talajkitermelés is - jelentette be kedden ünnepélyesen Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azt is megemlítette, hogy a talajt egyelőre 5 méterig bányásszák ki. A munkagödör teljes, tervezett mélysége később akár a 23 métert is elérheti - fűzte hozzá. A tervezett, 5-ös számú blokk alól 5 méteres mélységig már kihordták a körülbelül egymillió köbméter földet. A résfalazás 700 méternél tart, Oroszországban pedig gyártják a reaktortartályt.

A külgazdasági és külügyminiszter azt nem említette, hogy

A területet szintén emiatt kell 2,5 kilométer hosszan 32 méter mély résfalakkal körbebástyázni. (A beruházó ebbéli késlekedése miatt a hatóság a résfalazás határidejét nemrég egy évvel meghosszabbította.) A munkaterületet nemcsak azért kell körbekeríteni, hogy ne törhessen be a talajvíz, hanem hogy az az építkezés miatt a jelenlegi Paksi Atomerőmű határos, 4-es blokkja alól, a működő reaktor helyzetét veszélyeztetve, ne szivárogjon el. Az OAH korábbi tájékoztatása szerint

Bár a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) mostani tájékoztatójából kimaradt, a fővállalkozó, vagyis az orosz, állami Roszatom korábbi beszámolójából ismert, hogy a földmunkákat a Duna Aszfalt végzi. (A kft. a kormányközeli Szíjj László érdekeltsége.) A KKM augusztus 18-i közlése szerint a résfalazás akkor 467 méternél tartott. Naponta tehát mintegy 13 métert haladnak. Tekintettel arra, hogy e munkálatok az eredeti tervekben nem szerepeltek - azokra az OAH adott utasítást -,

Szijjártó Péter mindenesetre 2030-at továbbra is reális célkitűzésnek tartja "a munkálatok befejezésére". (Bár a két fél közötti megállapodásban vélhetőleg máig ez az időpont szerepel a "kulcsrakész átadás" határidejeként, idén év elején az energiaügyi tárcát vezető Lantos Csaba már inkább 2032-t valószínűsített. A Paks II Zrt. ugyanakkor máig nem kapta meg a kivitelezés hivatalos megkezdésének számító első betonöntéshez szükséges OAH-engedélyt. Miután erre felhívtuk a figyelmet, a miniszter most már nem minősíti a munkálatokat a kivitelezés megkezdéseként.)

A Paks II Zrt. 16 oldalból 10-et kitakart az oroszokkal kötött kivitelezési szerződés honlapján "közzétett", legújabb módosításaiból - hívta fel a figyelmet a Portfolio.hu. Az olvasható szakaszokból mindazonáltal kiderül:

A Párbeszéd-Zöldek követeli a kitakarásmentes szöveg közzétételét, különös tekintettel a blokkok tervezett elhelyezkedésére, a fizetési határidőkre és az ütemezésre.