P. L.;

közbeszerzések;luxusjacht;Szíjj László;Pesty László;

2023-09-08 11:50:00

Szíjj László nem szégyelli, hogy közbeszerzéseket nyer, a jachtozás pedig üzlet

Simicska Lajosra nem tud rosszat mondani.

Szeretik rám azt mondani a sajtóban, hogy közbeszerzéseken szerezte meg, növelte, hizlalta a vagyonát... De bárki jöhet közbeszerzésre, ajánlatot tehet... - jelentette ki Szíjj László NER-oligarcha az Indexnek adott interjújában, hozzátéve, a cégcsoportjának méretéhez igazodó munkák megrendelője egyedül az állam lehet és nem gondolja, hogy szégyenkeznie kellene, amiért a Duna Group megnyer jelentős tendereket.

Az interjúban szóba került, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indít az autópálya-koncesszió miatt. Arra a felvetésre, hogy van-e mitől tartaniuk, a Fidesz-közeli milliárdos úgy felelt: „Miért lenne? Mi a magyar állam által kiírt újabb koncessziós pályázaton szerepeltünk sikeresen. Mi készen állunk a megvalósításra, ahogy már folyik is a szolgáltatás és a komplex útfelújítás az üzemeltetésre átvett útszakaszokon, csakúgy, mint számos más nyugat-európai országban működő autópálya-koncesszió esetében.”

Szíjj László Simicska Lajossal elmondása szerint egyszer találkozott, beszélgettek egy keveset, rosszat ez alapján nem tud rá mondani. „A Közgép egy fontos állomás volt, mert amikor a hídépítési projektek elindultak, szükség volt egy acélgyártási képességre, ami ott már megvolt. A Közgép egy szükséges és jó eszköz volt a portfóliónk bővítéséhez” - mondta azzal kapcsolatban, hogy a G-nap után a Duna Aszfalt átvette a Közgép helyét.

Az interjúban kitértek Szíjj László jachtbizniszére is, bár arról nem esett szó, hogy abban a NER-milliárdosnak egy máltai offshore cége érdekelt. Két üzemben lévő luxushajója van, és egy harmadik, amire van egy potenciális vevő - mondta. Szerinte ez is csak egy üzlet, és üzletileg nem rossz vállalkozás. Hozzátette, visszatérő vendégeik vannak, jövőre a főszezon már most száz százalékban elkelt. Arra viszont nem kérdeztek rá az interjúban, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is a visszatérő vendégek között van-e, 2020-ban ugyanis őt fotózták le rajta, miközben arról posztolt, hogy éppen lázasan dolgozik. A Mészáros Lőrinc-féle Rose d'Or nevű jachttal kapcsolatban leszögezte, ahhoz nincs köze, nem az ő tulajdona.

Az interjú vége felé az ősfideszes Pesty László turnéja is szóba került a „lölö-jelenséggel” kapcsolatban, ugyanis a dokumentumfilmes név szerint is megnevezte Szíjj Lászlót, a véleménye pedig nem volt túl hízelgő róla. A NER-milliárdos ezzel kapcsolatban arra utalt, hogy szerinte személyes okai vannak a bírálatnak.

A zsarolásokkal kapcsolatos vádat pedig rágalomnak nevezte, de bővebb kommentárt nem akart hozzáfűzni.