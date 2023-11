M.A.;

2023-11-20 12:44:00

Váratlanul Kijevbe utazott az amerikai védelmi miniszter

Lloyd Austin az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Ukrajnát.

Váratlanul Kijevbe látogatott Lloyd Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere. A korábban Twitter néven ismert X-en azt írta, „azért vagyok ma itt, hogy átadjak egy fontos üzenetet: az Egyesült Államok továbbra is ki fog állni Ukrajna mellett az orosz agresszió elleni szabadságharcban, most és a jövőben egyaránt”. Austin egy fotót is közzétett, amelyen Bridget Brink kijevi amerikai nagykövet fogadja őt az ukrán főváros egyik vasútállomásán.

A The Guardian kiemeli, hogy a kijevi útra éppen akkor kerítettek sort, amikor az Egyesült Államok törvényhozásában folyamatosan nő a feszültség az Ukrajnának nyújtott támogatások ügyében. A jövő hónapban egyébként közös ukrán-amerikai hadiipari konferencia lesz Washingtonban, amelynek célja az ukrajnai fegyvergyártás fellendítése.

A Reuters eközben az ukrán hatóságok közlése alapján arról számolt be, hogy ketten meghaltak és egy ember megsebesült hétfő hajnalban, miután az orosz erők csapást mértek egy parkolóra a dél-ukrajnai Herszon városában. Olekszandr Prokudin, a régió katonai közigazgatásának vezetője közölte, hogy a halálos áldozatok egy szállítási vállalkozás sofőrjei voltak. A regionális ügyészség háborús bűnökkel kapcsolatos vizsgálatot indított a történtek miatt.