P. L.;

újságíró;Bosznia-Hercegovina;fenyegetőzés;Milorad Dodik;

2023-11-21 21:23:00

Alvilági kapcsolatairól kérdezték Orbán Viktor boszniai szerb szövetségesét, mire az szitkozódott és a titkosszolgálattal fenyegette meg a riportert

A kritikus sajtót Milorad Dodik az Orbán-kormány által is előszeretettel alkalmazott szófordulatokkal szidalmazta.

Magából kikelve fenyegetőzött Milorad Dodik boszniai szerb elnök, Orbán Viktor „politikai barátja”, miután az N1 boszniai televízió riportere a politikust alvilági kapcsolatairól kérdezte sajtótájékoztatóján. Dodik már a helyszínen is meglehetősen gorombán viselkedett, de a történet nem állt meg itt, telefonon is nekitámadt az újságírónőnek - erről az érintett csatorna számolt be.

Snezana Mitrovic, a csatorna riportere azt kérte számon Milorad Dodikon, miért szerepel közös fotókon olyan, ismert alvilági személyekkel, akiket nemrégiben letartóztatott a rendőrség. A boszniai szerb vezető erre visszavágott, mondván, hogy az N1 szerinte csak vádaskodik.

- dörögte, bár az nem derült ki a szavaiból, hogy a régóta tartó hatalmi pozíciója miért zárná ki, hogy alvilági kapcsolatai vannak. Mindenesetre a riporter viszontkérdésére úgy folytatta, elképzelhető, hogy a kampányidőszakban ment valaki oda hozzá, ezt ő nem tudja befolyásolni.

Ezt követően Milorad Dodik az Orbán-kormány részéről is ismerős szófordulatokkal jött: szerinte az újságíró feladata az, hogy „rágalmazza a Boszniai Szerb Köztársaságot”, s hogy az amerikai nagykövetség utasítására orosz befolyásról találjon ki történeteket. Azt is mondta, hogy a csatorna „szerbellenes narratívát közvetít", majd megfogta az N1 mikrofonját és közölte, hogy „nagyon toleránsak vagyunk, hogy egyáltalán beengedjük a hivatalos helyiségekbe”.

Ezt követően érkezett a fenyegetés:

Az elnöki vádaskodás úgy folytatódott, hogy „ön egy másik országnak dolgozik, míg én ennek az országnak. Más ország fizetéséért dolgozik a saját hazája ellenében”.

A boszniai szerb vezető arra nem reagált - fűzi hozzá a csatorna - hogy egy nyilvánosságra került videófelvétel szerint a letartóztatott alvilági figurák közül többen pártjának, a Független Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) gyűlésén is megjelentek Vojkoviciban, sőt, az egyik lekapcsolt személy, Milan Medja kezet is fogott Milorad Dodikkal.

A történet azonban itt sem ért véget, ugyanis Milorad Dodik a sajtótájékoztatót követően telefonon is felhívta a riportert, Snezana Mitrovicot, s nekiállt ordítozva szitkozódni, sértegetni őt. A hívás a boszniai elnöki hivatalból érkezett, de valószínűleg nem Dodik számáról, mert a hívás után adta át a boszniai szerb elnöknek a telefont egy ügyintéző. Az újságírónő az esetről azt mondta, hogy a körülbelül egyperces hívás elején naivan azt hitte, hogy Dodik esetleg bocsánatot kér korábbi szavaiért és felajánl egy interjút - tekintettel arra, hogy többször is kért tőle a csatorna, hiába.

Azonban ettől mi sem állt volna távolabb: az elnök ordítozni kezdett, közben káromkodott. Haragját az váltotta ki, ahogyan a sajtótájékoztatón történtekről beszámoltak. A hívást Mitrovic ugyan nem tudta rögzíteni a telefonján (emiatt aztán rendőrségi feljelentést sem tett), viszont a teremben több kollégája is jelen volt, akik alá tudják támasztani a szavait. Snezana Mitrovic elmondása szerint nagyon zaklatottá vált a történtek miatt, zavarba jött, hogy a fenyegetés miatt esetleg maradjon-e csendben, de miután több újságíró-kollégájától megtudta, hogy Dodik nem először csinált hasonlót, úgy döntött, előáll a történettel. Segítséget a Szabad Média Segélyvonal nevű boszniai újságírószervezettől kért.

Milorad Dodik egyébként közismert „politikai barátja” Orbán Viktornak, a magyar miniszterelnök az augusztus 20-án tartott nevezetes illiberális nagygyűlésre is meghívta a boszniai szerb vezetőt. Az is ismert, hogy az Orbán-kormány korábban magyar adófizetői milliárdokkal is kitömte a boszniai szerb szeparatistákat.