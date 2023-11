Balogh Gyula;

könyv;Alföldi Róbert;

2023-11-24 08:53:00

„Rajtam nem múlt” – Kötetnyi dialógus Alföldi Róberttel

Csáki Judit színházkritikus írt már korábban is Alföldiről, és az általa vezetett Nemzeti Színházról. Alföldi – rajtam nem múlt című új könyve egy hosszú interjú.

Óriási érdeklődés kísérte a Csáki Judit által jegyzett, Alföldi Róberttel készült interjúkötet bemutatóját az Átriumban. Már a kezdés előtt sokan sorban álltak azért, hogy időben jó helyeket foglaljanak el a nézőtéren. Csáki Judit színházkritikus írt már korábban is Alföldiről és az általa vezetett Nemzeti Színházról Alföldi színháza címmel. Most ez az új könyv egy hosszú interjú, a címe Alföldi – rajtam nem múlt, és az Open Books jelentette meg.

A könyvbemutató szervezői felkérték Székely Csaba drámaírót, írjon jeleneteket erre az alkalomra. Ez meg is történt, szerda este ezeket Hernádi Judit és Bányai Kelemen Barna olvasta fel – remekül.

Valódi festményeket is láttunk a színpadon, igaz, kivetítve, ezeket a könyv alanya, Alföldi Róbert festette egy kiállításra. Ezek a képek folyamatosan peregtek előttünk egész este. Mint ahogy az a beszélgetés is, amit a szerző és alanya, vagyis Csáki Judit és Alföldi Róbert rögtönzött a kötet bemutatóján.

Jól ismerik egymást, mégis képesek meglepni a másikat. Legalábbis ez látszott a szerdai eseményen. Csáki Judit hiába beszélgetett sok órát Alföldivel, még mindig kíváncsi rá. A szerző elmondta: egy dologra vigyáztak, hogy kerüljék a bulvártémákat, illetve mindenképp a józan ízlés határán belül szerettek volna maradni. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a szerzőnek nem volt olyan kérdése, amire Alföldi ne válaszolt volna, és utólag nagyon kevés dolog maradt ki a könyvből.

A könyvbemutatón arról is szó volt, hogy a korábbi színházigazgató miként küldött el színészeket a Nemzetiből, és ezt miként élte meg. Szó volt a festésről, arról, miért is fontos ez egy ennyire elfoglalt színházi embernek, mint Alföldi Róbertnek. Szó esett arról is, miért nem vezet autót és mikor utazott utoljára villamoson. Aztán hosszasan beszélgettek a főzésről, arról, hogy mennyi paradicsomot és fügét tesz el a színész-rendező nyaranta.

A borítóképeket Gordon Eszter készítette, de a könyvben belül is szerepel több fekete-fehér előadásfotója, más fotográfusok alkotásai mellett. A függelékben pedig Csáki Judit összegyűjtötte Alföldi Róbert színházi szerepeit.

Závada Pál író így fogalmazott a kötetről a borítón szereplő idézetben: „Sokszor szemérmetlenül mélyre mennek, és minél mélyebbről emelnek ki valamit, az annál valóságosabbnak tetszik. A legjobb percekben mintha egy valódi dráma remekül megírt dialógusait olvasnánk.”

Infó: Csáki Judit: Alföldi – Rajtam nem múlt. Open Books, 2023