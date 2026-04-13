Amikor 2019. decemberében a Jeremy Corbyn vezette brit Munkáspárt az 1935 óta számított legsúlyosabb választási vereségét szenvedte el, a legoptimistább baloldaliak sem reménykedhettek olyan visszatérésben, amit párt csütörtök este produkált. A Munkáspárt négy év alatti teljes újjászületésében pedig oroszlánrészt vállalt a párt vezetője, Sir Keir Starmer.
A konzervatív elnök vereségét jelentik törökországi önkormányzati választás eredményei az első elemzések szerint. Recep Tayyip Erdogan pártja a főváros, Ankara vezetését sem tudta visszaszerezni.
A főpolgármester a Mi Hazánknak a fővárosi választási szabályokat felrúgó javaslatával kapcsolatban nem finomkodott, szerinte „a magát nindzsaként beállító kormány valójában hihetetlenül gyáva”, és a Fidesz ezért „tologatja maga előtt a zsebnácijait és a felvásárolt exliberális Fodor Gábort” is.
Díszvacsorán gratulálhatnak a befolyásos közéleti és gazdasági szereplők Orbán Viktornak szombat este a Fidesz nagygyűlése után - értesült lapunk. A fényűző ünnepség tervét érdemben nem cáfolta a miniszterelnök sajtófőnöke sem, akinek válaszából arra lehet következtetni: ha lesz rendezvény, az nem lesz sajtónyilvános. Szombaton egyébként a korábbi hagyományokkal szemben csak a kormányfő személyéről szavaz a parlament, kormányprogramról nem, és nem alakul meg az új kabinet sem. Utóbbi csak júniusra várható, így az elmúlt húsz év leglassabb kormányalakítása folyik.