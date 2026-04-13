Megünnepelteti magát Orbán

Díszvacsorán gratulálhatnak a befolyásos közéleti és gazdasági szereplők Orbán Viktornak szombat este a Fidesz nagygyűlése után - értesült lapunk. A fényűző ünnepség tervét érdemben nem cáfolta a miniszterelnök sajtófőnöke sem, akinek válaszából arra lehet következtetni: ha lesz rendezvény, az nem lesz sajtónyilvános. Szombaton egyébként a korábbi hagyományokkal szemben csak a kormányfő személyéről szavaz a parlament, kormányprogramról nem, és nem alakul meg az új kabinet sem. Utóbbi csak júniusra várható, így az elmúlt húsz év leglassabb kormányalakítása folyik.