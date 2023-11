Papp Zsolt;

GDP;Varga Mihály;költségvetési hiány;infláció;államadósság;költségvetési bizottság;állampapírok;

2023-11-28 15:42:00

Varga Mihály két hónapot ad a 2024-es büdzsének, akár év közben módosíthatják

A kormány februárban áttekinti a 2024-es költségvetési törvényt, hogy szükséges-e módosítani – mondta Varga Mihály az Országgyűlés költségvetési bizottság előtt. A pénzügyminiszter szerint kormány nem készül az állampapírok visszafizetésnek korlátozásra.

Károkat okoz az Európai Bizottság a magyar gazdaságnak azzal, hogy visszatartja az uniós pénzek kifizetését - mondta Varga Mihály a parlament költségvetési bizottságában tartott éves meghallgatásán. A pénzügyminiszter szerint a kár része, hogy az elmaradt pénzeket a költségvetésnek kell megfinanszíroznia, ráadásul magas kamatokkal. De talán ennél komolyabb kár, hogy a hitelminősítők az uniós pénzek hiányát kedvezőtlenül ítélik meg, de ezt a gondolatot nem folytatta tovább a miniszter, vagyis az ügyben a kormány felelősségét nem részletezte. Az uniós pénzek elmaradása miatt csak az idén mintegy 1000 milliárdnyi támogatást finanszíroz meg a költségvetés, ez pedig növeli a hiányt - tette hozzá.

Az idei költségvetés finoman szólva nem jött össze a kormánynak, hiszen a makrópályát 2022 tavaszán 4,1 százalékos gazdasági növekedésre 5,2 százalékos inflációra építették.

– ismerte el a miniszter. Épp ezért volt szükség a 3,9 százalékos hiánycél emelésére, a kormány most a GDP 5,2 százalékára rúgó hiányt vár, miközben az államadósság a GDP 70 százalék közelébe csökkenhet az év végére, ez mintegy 4 százalékpontos mérséklődés tavalyhoz képest. A parlament elfogadta már a 2024-es költségvetést, abban 2,9 százalékos hiányt szabott meg, s ez egy törvény, amit be kell tartani – mondta a pénzügyminiszter, aki arra persze nem tért ki, hogy a 2023-as 3,9 százalékos hiányt is törvény mondja ki.

Az elemzők szerint egyelőre sem az idei megemelt 5,2 százalékos, sem a 2024-es 2,9 százalékos hiánycél nem tartható az idei költségvetés jelentős elcsúszása miatt. Idén extra magas (évi 17-18 százalékos) infláció miatt a lakossági fogyasztás gyakorlatilag összeomlott, emiatt a költségvetés áfabevételei 1000 milliárd forinttal kisebbek lettek a tervezettnél. A kiadási oldalon viszont a magas kamatok növelik a hiányt, ezen a bázison tehát nem látni, hogy a kormány, hogyan is tudná 3 százalék alatt tartani a deficitet, amit már 2024-ben az EU is megkövetel a tagállamoktól.

Varga Mihály bár nem mondta ki, de mintha sejtené, hogy bizonytalan lábakon áll a jövő évi költségvetés. Ugyanis elmondása szerint a gazdasági-költségvetési folyamatokat a kormány 2024 februárja után „áttekinti”,

A 2024-es büdzsé 4 százalékos gazdasági növekedéssel és hat százalékos inflációval számol. Az utóbbi könnyebben, az előbbi nehezebben, de akár össze is jöhet a pénzügyi elemzők szerint.

Hiába omlott össze az idei költségvetés, hiába áll rendkívül gyenge lábakon 2024-es büdzsé is, a kormány tovább erőlteti fixa ideáját, hogy a tavasszal kell költségvetést készíteni. Varga Mihály elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint a 2025-ös büdzsét is nyár előtt elfogadtatja a parlament, hiszen milyen jól bevált ez a gyakorlat. Így jövőre akár az is előfordulhat,

A kormány másik ilyen gazdaságpolitikai rögeszméje, a ferihegyi reptérkezelő Budapest Airport (BA) Zrt. visszavásárlása is szóba került az ülésen. Az ügylet ezekben napokban fordul célegyenesbe; a tervek szerint magyar állami 760 milliárd forintot készül kiadni a BA Zrt. 51 százalékáért. Varga képviselői kérdésre sem tudta megmagyarázni miért élvez prioritást a reprivatizáció a költségvetés jelenlegi helyzetében, inkább azzal érvelt, hogy reptérkezelő 2005-ös eladása óriási stratégia hiba volt, mivel a tulajdonosok nem fejlesztették kellő mértékben a repteret.