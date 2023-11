nepszava.hu;

Oroszország;migráció;Finnország;feszültség;NATO-tagság;

2023-11-28 18:48:00

Finnország két héten belül lezárja utolsó orosz határátkelőjét

A döntés értelmében december 13. után a két állam között mindössze csak a tehervonatok közlekedhetnek.

Hét finn-orosz határátkelő után december 13-ig a nyolcadikat is lezárják, s ezzel teljes lesz a határzár az Oroszország felől, de a Közel-Keletről és a Afrikából érkező migránsok előtt – idézte a Sky News Petteri Orpót, Finnország miniszterelnökét, aki sajtótájékoztatón jelentette be a lépést. Az északi ország kormánya szerint Moszkva kifejezetten a határaik felé tereli a menedékkérőket, megtorlásként, hogy nemrég a NATO teljesjogú tagjává váltak, de ezt a Kreml tagadta.

Az Institute for the Study of War agytröszt korábban „hibrid hadviselési taktikának” minősítette Moszkva magatartását a kérdésben. Mindenesetre Finnország két héten belül lezárja az ország legészakibb részén jelenleg is működő Raja-Jooseppi határátkelőhelyet. – Nem fogadjuk el Oroszország befolyásolási műveletét – fűzte hozzá a kormányfő.

A korábbiakra a múlt héten került lakat, ugyanis a finn határőrség adatai szerint novemberben mintegy 900 menedékkérő érkezett Oroszországból Finnországba, köztük Kenyából, Marokkóból, Pakisztánból, Szomáliából, Szíriából és Jemenből. Kiemelték, a döntés azt jelenti, hogy a két szomszédos ország között majd csak tehervonatok közlekedhetnek.