nepszava.hu;

Európai Unió;civilek;zöldhatóság;aláírásgyűjtés;polgári kezdeményezés;Momentum;akkumulátorgyár;Donáth Anna;

2023-12-01 13:32:00

Egymillió aláírást gyűjtene Donáth Anna egy európai zöldhatóság létrehozásáért

Az elképzelés szerint az ilyen uniós környezetvédelmi hatóság fékezhetné meg a magyarországi környezetszennyező akkugyárakat. Több civil szervezet is csatlakozik az akcióhoz.

Európai polgári kezdeményezést indítok egy „Európai Környezetvédelmi Hatóság” létrehozására. Az Európai Bizottság befogadta kezdeményezésemet, így a következő egy évben 1 millió aláírást fogunk Európa-szerte összegyűjteni. Egy erős zöldhatóság ellenőrizheti, büntetheti, és ha kell, be is zárathatja a környezetvédelmi szabályokat be nem tartó üzemeket; így fogjuk megvédeni a magyarokat a kormány által betelepített akkugyárak veszélyeitől – közölte Facebook-oldalán Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője.

Az ellenzéki politikus a posztjában arról is beszámolt, hogy az akkugyárak ellen küzdő civil szervezetek nemcsak üdvözölték az erős európai zöldhatóság felállításának tervét, de közös nyilatkozatban is támogatták az Európai Polgári Kezdeményezés elindítását, és jelezték, hogy csatlakoznának az aláírásgyűjtéshez. Erről a Göd-ÉRT Egyesület, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület, a Zöld Folt Mozgalom, a Vigyázzunk Vizeinkre, a Séta a Mecsekért Civil Összefogás és a Szívügyünk Szentiván képviselőivel egyeztetett.

A kezdeményezés egyébként természetesen nem csak az akkugyárak működésére lehet hatással, hanem más óriásszennyezőket is visszafoghat a határokon átívelő környezetkárosításoktól, mint például a talajvíz, a levegő vagy épp a folyóvizek szennyezése, ahogy történt ez tavaly a Sajón, de ugyanígy gátat vethet az ugyancsak határtalan hulladékkezelési problémáknak.

– Az Európai Polgári Kezdeményezés szabályai szerint 12 hónapunk lesz arra, hogy Európa-szerte összesen 1 millió aláírást gyűjtsünk legalább 7 tagállamból. Siker esetén az Európai Bizottság köteles érdemben foglalkozni az Európai Környezetvédelmi Hatóság felállításának kérdésével, személyesen egyeztetni a kezdeményezőkkel, valamint lehetőséget biztosítani a javaslat Európai Parlament előtti ismertetésére – emelte ki Donáth Anna. Hozzátette, a hivatalos online aláírásgyűjtés januárban indul, de aki szeretne értesülni a menetrendről, az már most feliratkozhat az aláírásgyűjtés hivatalos linkjén, a zoldhatosag.eu oldalon.