Szijjártó Péter úgy véli, az Egyesült Államok nagykövete az ellenzék valódi vezetője

Ezt pedig szórakoztatónak találja a külügyminiszter.

– A beavatkozás sokféleképpen mehet végbe, például ha az Egyesült Államok nagykövete az ellenzék valódi vezetője. Ez történik most Magyarországon – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter New Yorkban, a Fiatal Republikánusok Klubjában.

A tárcavezető úgy vélte, a nagykövet, David Pressman sokféleképpen beavatkozik a politikai életbe Magyarországon, ami szerinte egyrészt szórakoztató, másrészt növeli a támogatottságukat.

Szijjártó az erről szóló, Facebookon közzétett videójában azt is fejtegette, mekkora győzelmet arattak 2014-ben és 2018-ban a megosztott ellenzékkel szemben, majd később, az ellenzéki összefogás után is. – Elkezdték egymást hibáztatni és egyikük – aki történetesen a miniszterelnök-jelöltjük volt – meg akarta mutatni a táboron belüli fontosságát a választások elvesztése után, és reménykedve kezdett el beszélni egy televíziós műsorban az Egyesült Államokból érkező pénzekről, még a választások után is – közölte Szijjártó Péter. Majd leszögezte, hogy ez törvénysértés Magyarországon, a bűnügyi nyomozás folyik és „kiderült, hogy egy jelentős, innen, az Egyesült Államokból koordinált beavatkozás történt, befektetve több tízmillió dollárt az ellenzékünkbe különböző formákban, hogy befolyásolják a választásokat”.

– Ez pedig valami, amit nem tűrhetünk el – összegezte a külügyminiszter, és megállapította, most, hogy bevezetik a szuverenitásról szóló törvényt, nagyon megnehezül a külföldi finanszírozás beavatkozása.