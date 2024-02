M.A.;

gyermekvédelem;kegyelem;Novák Katalin;

2024-02-08 19:59:00

Több mint száz gyermekjogi szervezet és szakértő tiltakozik Novák Katalin elnöki kegyelme miatt

A Gyermekjogi Civil Koalíció nyilatkozatában kiemelte, a köztársasági elnök döntése teljességgel elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen az Alaptörvénnyel és az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével.

A kegyelmi döntés, annak üzenete és következményei szembe mennek a gyermek legfőbb érdekeinek megfelelő eljárás elvével, amely valamennyi állami szervet, így a köztársasági elnököt is kötelezi – áll a Gyermekjogi Civil Koalíció szerdai nyilatkozatában, melyet elsőként a 444 vett észre. Az állásfoglalást 103 gyermekjogi szervezet, szakértő és támogató írta alá.

A nyilatkozat szerint Novák Katalin döntése teljességgel elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen

A gyermekvédők felidézik, hogy a Kúria – az elnöki kegyelem ellenére – helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést, és felhívta a figyelmet arra, hogy a bűncselekmények elkövetői és sértetti köre speciális, a gyermekvédelemhez, gyermekotthonhoz kapcsolódik, továbbá az elkövető személyében rejlő társadalomra veszélyesség fokozott, mert éppen az ellenkezőjét teszi, mint ami a törvényi és erkölcsi kötelezettsége, ezért a cselekmény erkölcsileg is mélyen elítélendő.

„A bántalmazást akkor lehet megakadályozni, ha aki tud róla, nem titkolja el, hanem a Gyermekvédelmi törvény szerint jelzéssel él a megfelelő szervek felé. A gyermekotthon igazgatóhelyettese azonban törvényi és erkölcsi kötelezettségét sem teljesítette, sőt az igazgató szexuális bűncselekmény miatti felelősségre vonásának elkerülését akarta segíteni. A vezetők hatalmukkal, tekintélyükkel, befolyásukkal visszaéltek, s a gyermekáldozatok évekig nem kaptak támogatást, segítséget, védelmet, kiszolgáltatottak maradtak” – írták a nyilatkozatban. Hozzátették, hogy

A gyermekvédők úgy vélik, a kegyelemben megnyilvánuló megbocsátás – mint méltánylást érdemlő eset – alapjául elsősorban erkölcsi, igazságossági, emberiességi szempontok szolgálhatnak, ugyanakkor összhangban kell állniuk a társadalmi igazságérzettel és értékrenddel, de

A Gyermekjogi Civil Koalíció álláspontja szerint a gyermekeket, a gyermekek jogait érintő büntető ügyekben alkotmányos elvárás, hogy a köztársasági elnök bármely elítélt esetében megfontoltan, valamennyi szempontra, a gyermek legfőbb érdekeinek védelmére tekintettel hozza meg a kegyelmi döntését.

Mint arról lapunk is beszámolt, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese, K. Endre megpróbálta eltussolni, hogy az intézmény igazgatója hosszú időn át több gyereket is molesztált. Az igazgatóhelyettes ellen 2021-ben született jogerős ítélet, 3 év 4 hónapos börtönbüntetést kapott, ebből egy év öt hónapot ült börtönben – írta meg a kormánymédia –, majd reintegrációs őrizetbe került saját lakásában. Büntetéséből 9 hónap volt hátra 2023-ban, amikor kegyelmet kapott. A tavalyi pápalátogatásra időzített döntés miatt még a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények és a foglalkozástól való eltiltás alól is mentesítették.

A botrány kitörése óta mind az ellenzék, mind a civilek két ember lemondását követelik: Novák Katalin államfőét és Varga Judit egykori igazságügyi miniszterét, aki a szóban forgó kegyelmi döntés alatt még hivatalban volt.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután közölte, a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.