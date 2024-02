M.A.;

Orbán Viktor;pedofília;közvélemény-kutatás;kegyelem;Novák Katalin;Varga Judit;

2024-02-08 18:00:00

Közvélemény-kutatók mérik, le kellene-e mondania Novák Katalinnak

Arra is kíváncsiak, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszterként felelősnek tekinthető-e, vagy nem az ügyben, és a válaszadónak kedvező vagy kedvezőtlen a véleménye Orbán Viktorról.

Telefonos közvélemény-kutatással mérik, hogy a bicskei pedofilügyben elítélt K. Endrének adott köztársasági elnöki kegyelem mennyit rontott Novák Katalin és Varga Judit megítélésén – írja a hvg.hu.

A portál egyik olvasóját pénteken hívták fel a Call Expresstől, és többek között azt kérdezték tőle,

Ezen kívül a portál szerint volt egy olyan kérdés is, amely egy mondatban összefoglalta a kegyelmi ügyet, de nem szerepelt benne a pedofília szó: „A bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét amiatt ítélték el, hogy tisztában volt azzal, hogy a volt igazgató több gyermeket is molesztált, illetve egy hamis tanúvallomás megírására kérte az egyik tanút. Ön szerint mit kellene tennie Novák Katalinnak?”. A három lehetőség:

Arra is kíváncsiak voltak, hogy kedvező vagy kedvezőtlen a véleménye a válaszadóknak Orbán Viktorról, Varga Juditról és Novák Katalinról.

A Call Express neve már korábban is felbukkant a hírekben. 2021-ben lapunk írta meg, hogy közvélemény-kutatás címszó alatt telefonos operátorok irányított (szuggesztív, sugalmazó) kérdéseket tettek fel a hívott feleknek. Például azt, hogy támogatnák-e az LMBTQ-mellett kiálló Márki-Zay Pétert; illetve melyik szimpatikusabb a válaszadóknak, a migránspárti Brüsszel, vagy a határok sérthetetlenségét védő magyar kormány.

A közvéleménykutató adatvédelmi tájékoztatójában az áll, a Call Express Közvélemény-Kutató Intézet az Amarone Kft. egy divíziója, mely elsősorban telefonos közvélemény-kutatást végez. Nem jogi személy, ezért nincs külön adószáma, és a cégtárban sem található meg. A hvg.hu azt írja, az Amarone Kft. már szerepel a cégnyilvántartásban, amely szerint fővárosi székhelye van. A tulajdonosai viszont debreceni, illetve gyöngyösi lakosok, és az ő érdekeltségükbe tartozik az a SZINAPSZIS Piackutató és Tanácsadó Kft. is, amelyről a 2019-es önkormányzati választások előtt írt a Magyar Narancs. Akkor a cikk szerint migránsokkal riogattak, de titkolták, hogy ki volt a megrendelőjük. A megkérdezettek jó részének viszont az volt a benyomása, hogy nem is annyira a véleményükre voltak kíváncsiak, inkább befolyásolni akarták őket.

Mint arról lapunk is beszámolt, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese, K. Endre megpróbálta eltussolni, hogy az intézmény igazgatója hosszú időn át több gyereket is molesztált. Az igazgatóhelyettes ellen 2021-ben született jogerős ítélet, 3 év 4 hónapos börtönbüntetést kapott, ebből egy év öt hónapot ült börtönben – írta meg a kormánymédia –, majd reintegrációs őrizetbe került saját lakásában. Büntetéséből 9 hónap volt hátra 2023-ban, amikor kegyelmet kapott. A tavalyi pápalátogatásra időzített döntés miatt még a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények és a foglalkozástól való eltiltás alól is mentesítették.

A botrány kitörése óta mind az ellenzék, mind a civilek két ember lemondását követelik: Novák Katalin államfőét és Varga Judit egykori igazságügyi miniszterét, aki a szóban forgó kegyelmi döntés alatt még hivatalban volt.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután közölte, a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.