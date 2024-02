M.A.;

egészségügy;mentésirányítás;Országos Mentőszolgálat;Belügyminisztérium;orvosi ügyelet;

2024-02-08 21:51:00

„Elértük a teljesítőképességünk határát” – Vidéki mentésirányítókat vezényelnek a fővárosba, van olyan, aki már a felmondását tervezi

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége úgy tudja, mind a 18 vármegyei mentésirányító központból 2-2 embert rendeltek szombatra és vasárnapra is Budapestre.

Vidéki mentésirányítókat vezényelnek a fővárosba, hogy hétvégén fogadják az ügyeleti hívásokat – tudta meg az RTL Híradó.

Mint megírtuk, szerdán az agglomerációs polgármesterek sajtótájékoztatón számoltak be az új ügyeleti rendszer tapasztalatairól. Az eseményen többek közt kiderült az is, hogy csak a szentendrei ügyeletre 100 ezer ember ellátása jut, ami az egyetlen ügyeletes orvos számára megoldhatatlan.

De nem csak az ügyeletek túlterheltek, a fővárosi és Pest vármegyei mentésirányításhoz is jóval több hívás fut be. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint

A hívások fogadását a csatorna szerint most hétvégén átvezénylésekkel oldja meg a mentőszolgálat. Egy, az RTL Híradónak név nélkül nyilatkozó mentésirányító azt mondta, a 24 órás fővárosi szolgálat miatt sokan fel vannak háborodva, és van, aki már a felmondását tervezi.

– fogalmazott.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége úgy tudja, mind a 18 vármegyei mentésirányító központból 2-2 embert rendeltek szombatra és vasárnapra is a fővárosba, ami összesen 72 vidéki mentésirányítót jelent. Információik szerint igazgatói szinten olyan utasítás is elhangzott, hogy az sem probléma, ha az egyik 24 órás szolgálatból lelépve mennek át a mentésirányítók a másik 24 órás szolgálatba, ennek az árán is meg kell oldani a felrendelést.

A mentőszolgálattól a csatorna megkeresésére azt írták, kilenc vidéki munkatárs néhány napos, egyszeri összevonásáról van szó, ami képzési, összehangolási célokat szolgál.

Azt már a 24.hu vette észre, hogy Győrfi Pál szerdán Dunaharasztiban egy lakossági fórumon azt mondta, a hétvégén többen csak tesztelték az új rendszert, ami feltartotta a vonalat, a hét elején azonban a hívásszám már a hatodára csökkent.