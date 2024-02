Á. Z.;

Magyarország;Ukrajna;interjú;háború;Vlagyimir Putyin;Tucker Carlson;

2024-02-09 08:20:00

Vlagyimir Putyin megértené, ha Magyarországnak területi követelései lennének Ukrajnával szemben, de nem beszélt Orbán Viktorral erről

Lengyelországot már nem akarja lerohanni, mert az világháborúhoz vezetne. Az orosz elnök mindezt a trumpista amerikai műsorvezetőnek, Tucker Carlsonnak adott interjúban árulta el.

Ha a Nyugat leállna a fegyverszállításokkal, a háborúnak néhány hét alatt véget érne – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök abban az interjúban, amelyet a trumpista amerikai műsorvezetőnek, Tucker Carlsonnak adott.

A több mint két órán át tartó beszélgetést Vlagyimir Putyin egy csapongó történelmi fejtegetéssorozattal kezdte az Orosz Birodalomról, a Szovjetunióról és aztán magáról Oroszországról, igazolandó, hogy Oroszországnak legitim területi követelései vannak Ukrajnával szemben. Az amerikai fülnek kissé anakronisztikusan hangzó monológot Tucker Carlson többször próbálta megszakítani, először azzal az elég elképesztő kérdéssel, hogy ha Oroszország Ukrajna több területére is történelmi alapon tart igényt, akkor Vlagyimir Putyin miért nem indított háborút abban a pillanatban, amikor 24 évvel ezelőtt elnök lett. Vlagyimir Putyin erre kitérő választ adott, és újra történelmi fejtegetésekbe merült, a többi között emlékeztetve, hogy 1945-ben a sztálini akaratnak megfelelően Magyarország és Románia területének egy-egy részét az akkori Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz csatolták. Tucker Carlson ekkor firtatni kezdte, Magyarországnak és más országoknak megvan-e a joga ahhoz, hogy területeket követeljen Ukrajnától, amire Vlagyimir Putyin úgy felelt, hogy a sztálini rezsimet ismerve, amelyet „sokan” az emberi jogok és más országok jogainak megsértésével vádolnak, érthető, ha területeket követelnének, még akkor is, ha ehhez nincs joguk.

hozzáfűzve, azt azért biztosan tudja, hogy a kárpátaljai magyarok szeretnének az anyaorsszághoz tartozni. El is mesélt egy történetet arról, hogy a 80-as években kocsival bejárta az akkori Szovjetunió nyugati vidékeit Szentpétervártól egészen addig a Beregszászig, ahol akkor nem ukrán, hanem csak magyar és orosz nyelvű feliratokat látott. (Az interjúnak ez a része 19:52-nél kezdődik.)

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Vlagyimir Putyint egyébként láthatóan feszélyezte, hogy megszakítják a IX. századi Oleg kijevi fejedelmnél kezdődő történelmi fejtegetéseit, de az orosz elnökről közismert, hogy szeret ilyesmibe merülni érdemi vita helyett. Ami a háborút illeti, szerinte

Az interjúban Tucker Carlson egy kérdést sem tett fel arról az Oroszországról, amelyben gyakorlatilag minden hatalom Vlagyimir Putyin kezében van, az ellenzéki hangok elfojtásáról, Alekszej Navalnijról vagy a március 15-17-i orosz elnökválasztásról, felvetésére azonban az orosz elnök jelezte, a kommunikációs csatornák nyitva állnak, ő hajlandó lenne fogolycserére az Oroszországban nemrég kémkedéssel megvádolt amerikai újságíró, Evan Gershkovich ügyében.

Tucker Carlson – aki egykor határvitának nevezte az orosz-ukrán háborút, és Vlagyimir Putyin védelmére kelt a két évvel ezelőtti elindításakor – korábban azt állította, hogy a nyugati média egyik képviselője sem kért interjút Vlagyimir Putyintól, ami elég keményen kivágta a biztosítékot az amerikai sajtóban, a CNN világírű műsorvezetője, Christiane Amanpour tweetben szólt vissza, hogy végül is csak évek óta próbálkoznak. Ezt egyébként megerősítette maga a Kreml is, Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő is megerősítette, azt állítva, sok interjúkérelmet utasítanak vissza.

És miközben az Európai Parlamentben már megpendítették, hogy Tucker Carlsonra szankciókat is kivethetnek az interjú miatt, a szivárgó hírek szerint a trumpista amerikai műsorvezető Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is le akar ülni egy beszélgetés kedvéért.