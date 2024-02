nepszava.hu;

kampány;önkormányzatok;DK;államfőválasztás;aláírásgyűjtés;

2024-02-16 13:35:00

A DK minden szinten kampányt indít a közvetlen elnökválasztásért

Az ellenzéki párt már korábban petíciót is indított, de mivel az államfő megválasztását az alaptörvény szabályozza

Hagyják-e, hogy a magyar emberek döntsenek Magyarország államfőjéről, vagy megkockáztatják, hogy Orbán Viktor újabb pedofilsimogató jelöltet választat meg? – tette fel a kérdést a DK online sajtótájékoztatóján Trippon Norbert. A párt újpesti alpolgármestere és polgármesterjelöltje bejelentette, hogy ennek megválaszolására egyrészt önkormányzati határozati javaslatot nyújtanak be országosan a közgyűlések, képviselő-testületek elé, másrészt ugyancsak utcai és online aláírásgyűjtésbe kezdenek a köztársasági elnök közvetlen elnökválasztásáért.

Trippon Norbert felidézte, hogy Novák Katalin a pedofilügybe bukott bele, és szerinte ez soha többé nem ismétlődhet meg.

– A Fidesz polgármestereinek és önkormányzati képviselőinek is dönteniük kell: a magyar emberek döntsenek az új köztársasági elnökről vagy pedig valóban beismerik, hogy Orbán Viktor újabb pedofilsimogató államfőjét támogatják – fogalmazott a DK helyi politikusa.

Amint arról lapunk is beszámolt, a pedofilbotrány kirobbanása után a DK petíciót is indított, amit több tízezren írtak alá ugyancsak a közvetlen elnökválasztásért, ahogy az MSZP is alírásgyűjtésbe kezdett, sőt bejelentették, hogy az alaptörvény módosítását is kezdeményezik, ugyanakkor a Fidesz is jelezte, nem támogat ilyen kezdeményezést, s az Országgyűlés kétharmados kormánypárti többsége nélkül ez valójában nem is lehetséges.