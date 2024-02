MTI-Népszava;

vizsgálat;holttest;Kreml;Dmitrij Peszkov;Alekszej Navalnij;Novicsok;

2024-02-20 16:27:00

Még vizsgálják Navalnij holttestét, a Kreml már kijelentette, alaptalan vádaskodásnak tartja, hogy idegméreg végzett volna vele

Továbbra is tisztázatlan, hogy halt meg a koholt vádakkal évtizedekre bebörtönzött orosz ellenzéki vezető.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem látta Alekszej Navalnij özvegye, Julia Navalnaja videoüzenetét, de állítása alaptalan, hogy férjét idegméreggel mérgezték meg – közölte kedden Dmitrij Peszkov. Egyelőre nem ismert, hogy mitől halt meg az ellenzéki vezető, hiszen az oroszországi Nyomozó Bizottság tájékoztatása szerint még legalább 14 napig nem adják ki a holttestet, mert legkevesebb ennyi ideig tart a vegyi vizsgálat, amelyet elvégeznek rajta.

Amint arról hétfőn a Népszava is beszámolt, Julija Navalnaja videónyilatkozatában egyértelműen gyilkossággal vádolta meg az orosz hatóságokat. Alekszej Navalnij özvegye azt állítja, hogy férjét most is novicsokkal mérgezték meg. Szerinte a hatóságok azért rejtették el a holttestét, hogy eltűnjenek az idegméreg nyomai. – Szabad Oroszországban akarok élni, szabad Oroszországot akarok építeni. Folytatom Alekszej Navalnij munkáját – jelentette ki az asszony.

– Természetesen ezek teljesen megalapozatlan, ellenszenves vádak az orosz államfő ellen. De tekintettel arra, hogy Julija Navalnaja alig néhány napja megözvegyült, kommentár nélkül hagyom – nyilatkozott Peszkov, bár elismerte, hogy még valóban vizsgálják Navalnij halálának körülményeit, azt közölte – önmagának is ellentmondva – az idegméreggel kapcsolatban, hogy „az nem más, mint megalapozatlan vádaskodás, mert semmivel sincs alátámasztva”. Megismételte, hogy a holttest kiadása nem a Kreml hatásköre.

Kedden Navalnij édesanyja ismét videoüzenetben szólította fel a hatóságokat, hogy adják ki fia holttestét. Mint fogalmazott: erről Putyinnak kell döntenie. – Hadd lássam végre a fiamat – mondta Ljudmila Navalnaja. Ismét megszólalt a politikai aktivista özvegye is, aki szintén elhunyt férje holttestének kiadását követelte, hogy méltó módon temethessék el Alekszej Navalnijt és az emberek elbúcsúzhassanak tőle.

A haláleset körül napról-napra gyűlnek a kérdőjelek, amint beszámoltunk róla, még az sem biztos, hogy halála valóban pénteken, a hivatalosan közölt időben, 14 óra 17 perckor következett be, a Novaja Gazetának nyilatkozó rabtárs számos olyan körülményre mutatott rá, ami azt a feltételezést erősíti, hogy akár már csütörtökön este elhunyt.

A 48. életévében járó, börtönbüntetését töltő ellenzéki vezető halálhírét pénteken közölte az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN). A közlemény szerint Navalnij séta után rosszul lett, és eszméletét vesztette a Harp településen lévő 3. számú büntetőtelepen. Hozzátették, hogy a mentők újraélesztési kísérletei nem jártak sikerrel. A politikus holttestét a korábbi tájékoztatás szerint a szibériai Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található büntetőtelepről Szalehard városába, a körzet székhelyére vitték a haláleset kivizsgálásával megbízott orosz nyomozók.