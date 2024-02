M.A.;

műkorcsolya;nyelvtanfolyam;honosítás;

2024-02-25 11:12:00

Nyelvtanfolyamot indít a Kósa Lajos elnökölte korcsolyaszövetség, hogy magyarul is tudjanak nyilatkozni a honosított sportolók

A részvétel kötelező lesz.

Nyelvtanfolyamot indít a honosított sportolók számára a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ). Ezen kötelező lesz részt venniük, hogy képesek legyenek magyarul is nyilatkozni – mondta Bálint Csaba, a szövetség műkorcsolya-ágazatának tavaly kinevezett sportigazgatója az Indexnek.

A portál felidézte, hogy a 115. műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokságon induló nyolc versenyzőből csak egyvalaki (Schermann Regina) született Magyarország területén. Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei például Oroszországban született, és ott is készülnek egy orosz edzővel. A sportigazgató közölte, hogy a külföldön született hét sportolóból ötnek van magyar útlevele, és a többségük valamilyen szinten beszéli is a magyar nyelvet.

Kiemelte az odesszai születésű Szemko Danijil Leonyidovicsot, aki anyanyelvi szinten beszéli a magyart. Ilias Fourati is anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet, édesanyja magyar. A letelepedési engedéllyel bíró Vlasenko Aleksandr pedig Magyarországon él, adószáma is van, sok mindent megért, és egy kicsit beszél is magyarul.

Bálint Csaba azt mondta, hogy az egyéni versenyzők esetében nem lesz több honosítás, azt viszont nem tartja ördögtől valónak, hogy a kétversenyzős számokban a jövőben is keressenek sportolókat külföldről, mert idehaza egyelőre kicsi a merítési lehetőség.

Arra a kérdésre, hány év múlva várható az, hogy magyar gyökerekkel rendelkező műkorcsolyázókkal töltsék fel a magyar válogatottat, a sportigazgató közölte,

De igyekeznek, hogy minél több magyarnak adjanak esélyt, ami a szülők egyik kérése volt. Utóbbiak szemét nagyon szúrta, hogy gyerekeik kevés lehetőséghez jutnak Magyarországon.

Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly januárban hat versenyzőt nevezett a finnországi Espoo városában kezdődött Európa-bajnokságra a fideszes Kósa Lajos által elnökölt Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, közülük azonban csak egy született magyar: négy versenyző orosz, egy pedig ukrán születésű. A 24.hu akkor az írta, a négy orosz születésű versenyzőnek magyar állampolgársága sincs, s hárman közülük Oroszországban is élnek. A kanadai junior világbajnokságon egyetlen magyar származású sportoló sem képviselhette hazánkat, a kiszorított magyarok helyére három orosz és egy francia születésű versenyzőt neveztek. Polina Dzsumanyijazovát ráadásul annak ellenére választották ki, hogy február elején a ljubljanai válogató versenyen a „ténylegesen” magyar Ekker Léna legyőzte.

A testület májusban menesztette Vardanjan Gurgen műkorcsolya ágazati sportigazgatót.