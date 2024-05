Közmunkára ítéltek egy DK-s aktivistát, aki kormánytagokat faggatott volna a pedofilbotrányról

nepszava.hu;

Orbán-kormány;ítélet;közmunka;DK;kérdések;pedofil-botrány;kormányülés;Sopronbánfalva;aktvista;

2024-05-11 18:49:00

Mészáros Dávid az Orbán-kormány Sopronbánfalván tartott februári kormányülésére személyesen ment el, ezzel a bíróság szerint visszaélt a gyülekezési joggal. Az ellenzéki párt tagja fellebbez.

– Miközben az Orbán-kormány politikai-utcai erőszakkal próbál meg ellehetetleníteni ellenzéki politikusokat, aktivistákat, most már a szót is belénk akarják fojtani – háborgott a DK Facebook-vidójában Mészáros Dávid. Az ellenzéki párt tagját a Soproni Rendőrkapitányság feljelentése alapján a bíróság első fokon a gyülekezési törvénnyel való visszaélés miatt marasztalta el, és ítélte közmunkára.

– A sopronbánfalvai kihelyezett kormányülés helyszínén Orbán Viktort és kormányának tagjait arról próbáltam kérdezni, hogy engedhettek szabadon elnöki kegyelemmel egy pedofilsegítő bűnözőt. Az is érdekelt volna, hogy milyen gyermekbántalmazási ügyeket próbálnak meg eltussolni a bicskei gyermekotthonban történteken kívül – tette hozzá a párt politikusa, aki azt mondja, fellebbez a szerinte a szólás és gyülekezési szabadságot alapvetően sértő ítélet ellen.

Mészáros Dávid a DK területi igazgatója és választókerületi elnökeként – ahogy arról lapunk is beszámolt – később egy meglehetősen zavaros tiszaföldvári ügyben is feljelentést tett. Egyébként nem egyedül ment kérdezősködni Sopronbánfalvára, hanem többedmagával, transzparensekkel felszerelkezve. A bíróság ezt a megmozdulást találhatta jogsértőnek.

Mindenesetre Mészáros most hozzátette, nem a közmunkával van problémája, mert eddig is sokat dolgozott, de azt nehezen viseli, hogy így akarják elhallgattatni. Szerinte ő és a DK is mindaddig az Orbán-kormány fejére olvassa, hogy pedofilhálózatot üzemeltet, amíg az el nem tűnik a közéletből.