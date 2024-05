Fokozott biztonsági intézkedéseket rendelt el a szlovák rendőrség, iskolákat és szerkesztőségeket is védenek

nepszava.hu;

2024-05-16 17:28:00

Amíg a főügyészségi embargó életben van, a hatóságok arról sem nyilatkoznak, hogy letartóztatják-e az emberölés kísérletével gyanúsított támadót, a titkosszolgálat később ígér részletesebb tájékoztatást.

Mivel a Rorbert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletet követően a kormány tagjait, de más politikusokat is fenyegetések érték, a rendőrség a politikai élet valamennyi szereplőjének Szlovákia egész területén biztosítja a képviselők védelmét – közölte a csütörtök délutáni rendkívüli sajtótájékoztatón Ľubomír Solák országos rendőrfőkapitány. A Denník N tudósítása szerint azt a szlovák főügyészség által elrendelt információs embargó értelmében nem közölték, hogy kezdeményezik-e az emberölés kísérletével gyanúsított Juraj Cintula előzetes letartóztatását.

A rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket rendelt el az iskolákban és azok környékén, a parlament épülete körül, de a lapok, médiumok szerkesztőségeinél, irodáinál is, tekintettel arra, hogy úgynevezett hibrid fenyegetésekre, a fizikai veszélyeztetettség mellett akár hackertámadásokra is számítanak.

A szerdai merényletet követően a támadóról, Juraj Cintuláról készített videóról, illetve az elkövető személyi igazolványáról készült fotó kiszivárogtatásával kapcsolatban Ľubomír Solák elmondta: a legvalószínűbb, hogy a támadóról a lövöldözés után egy rendőr készített felvételeket, illetve adta ki a fotót. Belső vizsgálat indult, de egyelőre senkinek sem függesztették fel a szolgálati viszonyát. A rendőrfőkapitány ugyanakkor cáfolta, és álhírnek nevezte azt a sajtóinformációt, amely szerint a támadó élettársa egy ukrán nő lett volna, akinek hatására radikalizálódott.

Mindeközben Štefan Hamran volt rendőrfőkapitány visszautasította Robert Kaliňák korábbi vádjait, amelyek szerint letiltották a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) hozzáférését a legtöbb rendőrségi adatbázishoz.

– Ez hazugság, egyáltalán nem változtattunk a rendszeren. Ha a titkosszolgálat korlátozta a Schengenhez és az Interpolhoz kapcsolódó kiválasztott adatbázisokhoz való hozzáférést, akkor ezt az uniós szabályozás írja elő

– tette hozzá Hamran. Az Új Szó szlovákiai magyar lap ugyanakkor ismertette a SIS közleményét, amelyben határozottan elítélték a miniszterelnök elleni támadást, egyúttal felszólítottak mindenkit, hogy „ne terjesszenek összeesküvés-elméleteket és gyűlöletbeszédet a közösségi médiában, valamint hagyjanak teret és időt az állam összes biztonsági erőinek, hogy végezhessék a munkájukat”. Ígéretük szerint, ha „a helyzet megengedi”, részletesebben tájékoztatják a lakosságot a Fico-merénylet körülményeiről.

Az Új Szó arról is írt, hogy a rendőrség Pozsonyban őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan megfenyegette a Smer parlamenti képviselőjét, Richard Glücköt. Szemtanúk elmondása szerint nagyjából tíz egyenruhás érkezett a panelházhoz, ahonnan bilincsben vitték el a fiatal férfit. Amint arról lapunk is beszámolt, Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter tájékoztatása alapján a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) összesen harminckét olyan személyt ellenőriz, akik a közösségi médiában támogatták a Robert Fico elleni szerdai merényletet.

Korábban a cseh rendőrség közölte azt is, a szlovák kormányfő elleni merénylet miatt megszigorítják a biztonsági intézkedéseket a jégkorong-világbajnokságon, különösen Ostravában, ahol a szlovák csapat is játszik. Jakub Vinčálek rendőrségi szóvivő hozzátette: még a cseh politikusokat is biztonsági képzésben részesítették a merénylet hírére.