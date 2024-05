Lázár János szerint az orosz hackerek azért törték fel a Szijjártó-féle külügy hálózatait mert Magyarország iránt nagy az érdeklődés a világban

Á. Z.;

Magyarország;Lázár János;Külgazdasági és Külügyminisztérium;orosz hackertámadás;

2024-05-19 10:41:00

Nyugat és Kelet keresztútján állunk.

A héten minden kétséget kizáróan bizonyságot nyert, hogy a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium, vagyis kvázi az egész magyar diplomácia nyitott könyv Vlagyimir Putyin előtt, és ha ez nem lenne elég, belső dokumentumok tanúsága szerint Orbán-kormány tisztában is volt azzal, hogy orosz hackerek törték fel a tárca hálózatát.

Mint megírtuk, Szijjártó Pétert annyira váratlanul érték az ügyet feltáró 444 kérdései, hogy zavarában fenyegetőzni kezdett, az RTL pedig azt a Lázár János építési és közlekedési minisztert kezdte el faggatni egy kicsit, aki a Miniszterelnökség vezetőjeként 2018-ig a hírszerzést is felügyelte. A politikus érdemi választ nem adott, de annyit azért elárult, hogy az orosz-ukrán háború miatt Magyarország olyan helyen van és olyan politikai küzdelmek kereszttüzében áll, amelyek a világ „komoly” titkosszolgálatainak felkelti az érdeklődését a nyugati és a keleti oldalon is. – Magyarország iránt tehát nagy az érdeklődés a világban, nemcsak politikai, hanem titkosszolgálati értelemben is – fűzte hozzá. Érdemi választ arra hivatkozva nem akart adni, hogy ha megtenné, államtitkot sértene.

Az orosz hackertámadás tényéről először 2022 áprilisában röppentek fel hírek, de a fideszes politikusok akkor elintézték azzal, hogy kampányhazugságokról van szó. Ellenzéki oldalon most sokan Szijjártó Péter lemondását vagy átvilágítását követelik a nem mellesleg nemzetközi jelentőségű blamázs miatt.